Isola dei Famosi 2018, Chiara Nasti sbotta su Instagram

Isola dei Famosi 2018, Chiara Nasti sbotta su Instagram

di Redazione 03/03/2018

La fashion blogger non sarà più ospite nella prossima puntata di Domenica Live per parlare del famoso caso canna-gate dell’Isola dei Famosi 2018 e dice la sua verità su Instagram. Chiara Nasti Instagram, video conto Domenica Live Chiara Nasti non sarà ospite a Domenica Live nonostante stai affrontando una situazione veramente difficile e problematica. No, non è la presunta crisi con l’ormai celebre fidanzato Ugo, bensì a causa del caso canna-gate dell’Isola dei Famosi pare sia riuscito a stravolgere la vita della famosa fashion blogger italiana. Striscia la Notizia condivise una registrazione in cui si sentiva Chiara parlare appunto della questione nata in Honduras tra Francesco Monte ed Eva Henger, facendo il nome di Marco Ferri. La ventenne napoletana, dopo questo episodio, ha scelto di procedere legalmente contro Striscia la Notizia, perché ha condiviso una dichiarazione che doveva rimanere privata, e nel comunicato diffuso a mezzo stampa chiede di non essere più associata a delle cose di cui è estranea, e ha deciso di dire la sua su Instagram. Chiara Nasti, video in lacrime su Instagram Chiara Nasti, nei video postati su Instagram, rivela che ha avuto difficoltà nel girarli perché molto emozionata, in fatti non riesce a trattenere le lacrime. Purtroppo le settimane dopo il suo ritiro sono state pesanti, e di certo il caso erba mosso dalla Henger non ha aiutato, peggiorando ogni situazione. Più che altro, lo sfogo sul social è determinato dal fatto dell’invito rimandato a Domenica Live, in cui avrebbe avuto occasione di difendersi dalle accuse rivolte a lei e per le registrazioni a sua insaputa, senza autorizzazione. Non potersi difendere nel salotto di Barbara D’Urso è devastante, anche perché l’hanno chiamata, perché pare che non si possa più parlare del canna-gate dell’Isola del Famosi e non possa difendersi pubblicamente. La verità di Chiara Nasti Qualche utente trova stranissimo l’atteggiamento di Domenica Live, visto che la padrona di casa ha sempre tenuto a precisare che avrebbe invitato e fatto parlare chiunque sulla vicenda in quanto non è abituata a censurare nessuno. Chiara Nasti fa intendere che non ha nessuna possibilità per dire la sua verità pubblicamente, visto che è uscito fuori il suo nome. Cosa sarà successo? Non resta che aspettare la puntata del contenitore domenicale Mediaset per vedere l’evolversi di questa vicenda.

