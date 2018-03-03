Home Intrattenimento Taglio di capelli Bob, il trend del momento fa impazzire le donne

di Redazione 03/03/2018

Il taglio bob è un trend di questo inverno 2018. Ecco una pettinatura versatile, alla moda che si presenta in differenti modalità. Lo si ritrova, infatti, medio, ma anche cortissimo. Taglio bob, le varianti Esistono molte varianti del taglio bob che, non è altro che il “caschetto” all'italiana. Ma il must in voga del 2018, è il Bob lungo, anzi per le passerelle il bob sfiora addirittura le clavicole, quindi ben lontano dal classico caschetto. Lo style può essere sia liscio che mosso, anche perché qualsiasi sia lunghezza il bob è un taglio che si gestyisce in tutti i casi. Stando alla moda poi, le ciocche laterali devono essere un po’ più lunghe delle altre, e dietro la chioma va leggermente scalata. Tale tipo di taglio si adatta ad ogni tipo di viso, eccezion fatta per le donne che hanno il viso troppo lungo. In tal caso, che bob sia ma evitando le ciocche frontali troppo lunghe. Se, poi i lineamenti sono molto squadrati, meglio evitare bob con la frangia e anche i bob troppo corti, ma optare per uno medio o lungo. Se il volto è tondo o comunque paffuto, sì al bob lungo. Per chi ha il viso triangolare, la scelta deve essere per un bob medio. Taglio bob: medio o cortissimo? Il taglio bob medio è un must tra le star dal momento che risulta essere perfetto per tutte le persone, anche perché riesce ad adattarsi bene a tutte le forme del viso. Il bob medio è molto pratico e offre un’aria frizzante e allo stesso tempo femminile per tutte coloro che lo vogliono portare. Molto scelto è anche il taglio bob cortissimo, ossia un caschetto che è molto scalato ai lati del viso e che permette di sfoltire la chioma. E' un taglio che riesce ad alleggerire le chiome molto pesanti e si adatta anche a chi ha chiome ricce e anche corte. Si adatta benissimo a chi ha un viso tondo o paffuto, per alleggerire i lineamenti, ma va bene anche a chi ha una forma ovale di viso. E’ ideale per chi ha un collo lungo e slanciato, perché ne evidenzia le forme. Anche per quanto riguarda l’età, ognuna ha una variante di lunghezza del bob: le più giovani possono osare di più, ma in fondo il bob è versatile, va bene anche per le donne più mature.

