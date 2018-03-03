Festa della donna, giorno perfetto per vendere ortensie contro la sclerosi
03/03/2018
Il giorno 8 marzo, in occasione della Festa della donna, in 5.000 piazze italiane, 10 mila volontari si impegneranno a vendere una pianta di gardenia o una di ortensia, o entrambe, per ottenere un appoggio alla ricerca e all’assistenza, contro la sclerosi multipla (Sm), che fa più vittime nella popolazione femminile rispetto agli uomini.
Festa della donna, occasione per allearci contro la SMOgni giorno, in Italia, 5 donne scoprono di essere affette da sclerosi multipla. Si tratta di una malattia cronica, che ha il potere di invalidare, ed è per questo considerata una delle più gravi del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con Sm si ammala a meno di 40 anni, in un periodo della vita in cui si è ancora nel cuore di progetti e aspettative. Ogni anno si riscontrano in Italia più di 3.400 nuovi casi: 1 ogni 3 ore. Nel nostro paese sono 114 mila le persone affette da sclerosi multipla. I sintomi associati alla sclerosi multipla sono diversi, tra cui pure la difficoltà nel linguaggio, la riduzione di forza muscolare, di sensibilità, disturbi cognitivi e nell’85% delle persone purtroppo la fatica. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state scovate per questo si chiede il sostegno alla ricerca. Oggi, grazie ai progressi fatti ad opera della ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di assestare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita di chi ne è affetto.
Un grazie alle associazioni che raccolgono fondiAngela Martino, presidente nazionale di Aism afferma che “Manifestazioni come la Gardensia hanno permesso negli anni di raccogliere significativi fondi destinati al finanziamento dei progetti di ricerca e al potenziamento di servizi per le persone colpite da Sm, in particolare per le donne e le loro famiglie a cui questa manifestazione è dedicata”. Ai fini del sostegno della ricerca scientifica, dal 25 febbraio all’11 marzo, si può inviare un sms o chiamare il numero solidale 45567. I fondi raccolti attraverso il msg solidale serviranno a sostenere un progetto di ricerca scientifica sulle forme progressiva di Sm, le più gravi, che oggi non hanno le giuste terapie. Il valore della donazione è di soli 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 euro se si chiama da rete fissa PosteMobile, TWT e Convergenze e di 2 e 5 euro da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali.
