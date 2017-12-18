Home Intrattenimento Isola dei Famosi 2018, l'addio di Stefano De Martino a Maria De Filippi

Isola dei Famosi 2018, l'addio di Stefano De Martino a Maria De Filippi

di Redazione 18/12/2017

Manca poco all'inizio di una nuova edizione dell'Isola dei Famosi, capitanata sempre da Alessia Marcuzzi accompagnata da un nuovo inviato. In queste ultime ore è stata ufficializzato l'addio di Stefano De Martino a Maria De Filippi, capace di commuovere i fan che sentono già la mancanza del ballerino professionista Stefano De Martino vs Daniele Bossari per l'Isola dei Famosi Durante la messa in onda del Grande Fratello Vip la redazione de l'Isola dei Famosi ha analizzato per bene i profili dei possibili inviati. Se ben ricordate i candidati al ruolo erano l'attuale vincitore del Grande Fratello Vip, Daniele Bossari, e il ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino... Una sfida, questa volta, vinta proprio dal ballerino ex marito di Belen Rodriguez. La novità lavorativa per il ragazzo napoletano però comporta un cambiamento davvero importante, segnato da un addio al talent show che in questi anni gli ha permesso di far crescere la sua carriera, ovvero la scuola di Amici ma soprattutto Maria De Filippi che l'ha sempre supportato in questi anni. Stefano De Martino salpa per l'Isola dei Famosi 2018 Sabato scorso per Stefano De Martino è stata l'ultima puntata all'interno della scuola di Amici. Da oggi infatti il ballerino non apparirà più nel Daytime, ma soprattutto non sarà presente nella fase finale dello show. A convincere Stefano De Martino ad affrontare questa nuova sfida sarebbe stata proprio l'ex moglie Belen Rodriguez, motivo per cui i rumors del gossip continuano a parlare di un possibile ritorno di fiamma... Ma mentre Stefano De Martino è pronto per il suo nuovo ruolo da inviato a l'Isola dei Famosi 2018 ecco che il settimane Chi scrive: "Dopo aver firmato il contratto, Stefano De Martino, accompagnato dal suo agente Lucio Presta, si è incontrato a pranzo con Alessia Marcuzzi per iniziare a conoscersi". A questo punto non ci resta che augurare buona fortuna a Stefano De Martino!

