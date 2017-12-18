Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Isola dei Famosi 2018, l'addio di Stefano De Martino a Maria De Filippi

Redazione Avatar

di Redazione

18/12/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Manca poco all'inizio di una nuova edizione dell'Isola dei Famosi, capitanata sempre da Alessia Marcuzzi accompagnata da un nuovo inviato. In queste ultime ore è stata ufficializzato l'addio di Stefano De Martino a Maria De Filippi, capace di commuovere i fan che sentono già la mancanza del ballerino professionista

Stefano De Martino vs Daniele Bossari per l'Isola dei Famosi

Durante la messa in onda del Grande Fratello Vip la redazione de l'Isola dei Famosi ha analizzato per bene i profili dei possibili inviati. Se ben ricordate i candidati al ruolo erano l'attuale vincitore del Grande Fratello Vip, Daniele Bossari, e il ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino... Una sfida, questa volta, vinta proprio dal ballerino ex marito di Belen Rodriguez. La novità lavorativa per il ragazzo napoletano però comporta un cambiamento davvero importante, segnato da un addio al talent show che in questi anni gli ha permesso di far crescere la sua carriera, ovvero la scuola di Amici ma soprattutto Maria De Filippi che l'ha sempre supportato in questi anni.

Stefano De Martino salpa per l'Isola dei Famosi 2018

Sabato scorso per Stefano De Martino è stata l'ultima puntata all'interno della scuola di Amici. Da oggi infatti il ballerino non apparirà più nel Daytime, ma soprattutto non sarà presente nella fase finale dello show. A convincere Stefano De Martino ad affrontare questa nuova sfida sarebbe stata proprio l'ex moglie Belen Rodriguez, motivo per cui i rumors del gossip continuano a parlare di un possibile ritorno di fiamma... Ma mentre Stefano De Martino è pronto per il suo nuovo ruolo da inviato a l'Isola dei Famosi 2018 ecco che il settimane Chi scrive: "Dopo aver firmato il contratto, Stefano De Martino, accompagnato dal suo agente Lucio Presta, si è incontrato a pranzo con Alessia Marcuzzi per iniziare a conoscersi". A questo punto non ci resta che augurare buona fortuna a Stefano De Martino!
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nuovo attacco a Facebook, i social network creano danni alla salute?

Articolo Successivo

Selvaggia Roma ha dimenticato Francesco con un nuovo fidanzato? "Addio Lenticchia"

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

02/09/2025

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

04/12/2024

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

24/08/2024