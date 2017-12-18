Home Intrattenimento Selvaggia Roma ha dimenticato Francesco con un nuovo fidanzato? "Addio Lenticchia"

Selvaggia Roma ha dimenticato Francesco con un nuovo fidanzato? "Addio Lenticchia"

di Redazione 18/12/2017

Selvaggia Roma ha dimenticato Francesco? A quanto pare la ragazza di Temptation Island ha trovato un nuovo fidanzato, capace di farle tornare il sorriso sul volto... Anche se in questo caso il "fidanzato" tanto nuovo non è, giusto per usare un piccolo giro di parole. Sui canali social di Francesco Chiofalo è apparso un messaggio con cui dice "Addio Lenticchia" Selvaggia Roma e Francesco dopo Temptation Island Nell'arco delle passate settimane abbiamo avuto modo di parlare spesso delle battaglie social tenutesi tra Selvaggia Roma e l'ormai ex Francesco, alias Lecchio. La coppia è diventata famosa grazie al percorso fatto dentro Temptetion Island nell'estate 2017. Selvaggia ha deciso di partecipare al reality per vedere se Francesco fosse cambiato dopo alcuni tradimenti, giusto un modo per vedere se potesse avere ancora fiducia in lui. La coppia comunque sia ha deciso di lasciare insieme il programma, affermando di essere più forti e innamorati di prima. Ma cosa è successo dopo Temptation Island? Letticchi in guerra sui social, Selvaggia pronta a smascherare l'ex In queste settimane inoltre abbiamo avuto anche modo di leggere un altro tipo di news riguardante i "Lenticchi in guerra sui social". Francesco Chiofalo, in un certo qual modo stanco di essere preso di mira dai fan di Selvaggia Roma, durante una diretta Instagram ha spiegato che una delle "fidanzate" tanto amate dal pubblico avrebbe iniziato già una nuova vita... Affermando addirittura che questa potesse essere incinta. L'attenzione in un primo momento si è spostata subito su Camilla Mangiapelo, anche se lo scambio animato di battute ha avuto luogo più che altro tra i Lenticchi, ovvero Francesco e Selvaggia. Anche in questo caso però i due non sono riusciti a far pace e Selvaggia ha raccontato ai suoi fan di essere nuovamente innamorata. Selvaggia Roma fidanzata? La nuova via con Luca Purtroppo non rivedremo più insieme i tanto amati Lenticchi, le strade di Francesco e Selvaggia questa volta si sono divise per sempre. La conferma è arrivata nei giorni scorsi attraverso i canali social di Selvaggia Roma, dove sono stati postati alcuni stati insieme al nuovo fidanzato Luca Mucchini, che forse tanto nuovo non è... Selvaggia Roma e Luca Mucchini, anche lui personal trainer, avevano vissuto un importante relazione prima che arrivasse Francesco. La cosa non è stata bene accolta dai fan, tanto che la nuova coppia ha affrontato un periodo di crisi dalla quale ne è uscita più forte di prima. In questo frangente però Francesco Chiofalo, che ha sempre cercato ogni modo per riconquistare l'ex fidanzata, ha voluto dedicarle un ultimo post affermando che "conserverà sempre un bellissimo ricordo" di loro, concludendo con "Addio Lenticchia".

