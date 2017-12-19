Home Attualità Sanremo 2018 a rischio per Annalisa, pronta a lasciare Amici e Capodanno in Musica?

di Redazione 19/12/2017

Sanremo 2018 a rischio per Annalisa? Il nuovo regolamento avrebbe compromesso i lavori di alcuni cantanti che sono stati ammessi alla prossima competizione sanremese. Annalisa sarebbe addirittura pronta a lasciare Amici e non partecipare più come promesso a Capodanno in Musica il 31 gennaio in diretta su Canale 5. Cosa sta succedendo? Claudio Baglioni cambia le regole per Sanremo 2018 Sabato scorso abbiamo avuto modo di scoprire quali sono i cantanti che prenderanno parte a Sanremo 2018 nella categoria Big. Il pubblico, fin dai primi nomi, non ha manifestato un particolare assenso accusando Claudio Baglioni di aver riportato al festival una serie di autori considerati un po' "fuori tempo". I cambiamenti però non finiscono qui, come annunciato nell'arco delle passate settimane il direttore artistico e conduttore ha anche deciso di togliere le "eliminazioni" lasciando così modo agli artisti di esprimersi in pieno. Nella casella del regolamento relativa alle modifiche e/o integrazioni è stato inserito un cavillo che potrebbe compromettere i lavori invernali. Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo può essere Annalisa, che potrebbe esser costretta a lasciare Amici e il Capodanno in Musica... Perché? I Big del Sanremo 2018 non possono cantare prima del Festival? Il direttore artistico dell Festival di Sanremo 2018 ha vietato qualsiasi tipo di esibizione ai big in gara. Nel regolamento si legge: "Fatta salva l’eventuale preventiva autorizzazione scritta di RAI-Direzione di Rai Uno e fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito nel presente Regolamento in merito al fatto che le canzoni ammesse a Sanremo 2018 devono essere nuove, tutti gli artisti in competizione nella Sezione CAMPIONI non potranno prendere parte - pena l’esclusione da Sanremo 2018 e con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento - a manifestazioni, incontri o programmi che prevedano loro interpretazioni-esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della competizione a Sanremo 2018), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet, etc. nel periodo tra il 25 dicembre 2017 e sino al termine della Quinta Serata (Serata Finale) di Sanremo 2018; nel periodo indicato sono consentite le partecipazioni per interviste". Compromesso il futuro di Annalisa e Giovanni Caccamo a Amici La decisione presa da Claudio Baglioni ha messo così in repentaglio il futuro di Annalisa e Giovanni Caccamo, insieme a quello di Michele Bravi all'interno della scuola di Amici. Come faranno gli alunni a fare a meno dei loro tutor anche durante le esibizioni del sabato pomeriggio?

