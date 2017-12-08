Isola dei Famosi 2018 rumors e anticipazioni: Alda D'Eusanio opinionista?

Alda D'Eusanio ha raccontato quello che ha vissuto dopo l'incidente stradale. A 67 anni la conduttrice non molla e vuole tornare in tv. Prossimamente potremmo vederla a l'Isola dei Famosi 2018 nel ruolo di opinionista.

Anticipazioni Isola dei Famosi 2018

La conduttrice Alda D'Eusanio ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Spy. Da tempo si parla del suo ritorno in tv e della sua presenza all'Isola dei Famosi. La 67enne non ha confermato o smentito e si è limitata a dire che un'opportunità di questo tipo potrebbe rappresentare la sua rinascita dal punto di vista televisivo.

L'avventura è “stuzzicante” perché è molto curiosa e soprattutto pronta ad accettare qualsiasi sfida. Alda ha confessato che ha sostenuto un provino per Celebrity Masterchef ma è stata scartata. Dopo il coma non voleva tornare davanti alle telecamere e deve a Piero Chiambretti il ritrovato entusiasmo. Per ogni stagione televisiva che inizia c'è sempre il suo nome, ma Alda D'Eusanio non è impegnata in nessun progetto e non ha ricevuto proposte.

Alda D'Eusanio conto la Rai

La D'Eusanio ha visto la morte in faccia e dopo il coma ha capito che non poteva più perdere tempo con le chiacchiere di corridoio. Alda ha dato tantissimo alla Rai, molto più di quello che ha ricevuto (anche in termini economici), però c'è un veto alla sua presenza nei programmi della tv di Stato. Durante un intervento radiofonico al programma ECG di Radio Cusano Campus, Alda D'Eusanio ha enfatizzato la politicizzazione della Rai, che ha definito “azienda veramente misteriosa”. Secondo la conduttrice la tv di Stato è lo specchio della vita politica del nostro paese perché dipende dai governi che si succedono. Lei ha pagato perché è una donna libera e sola, e con il tempo le hanno tolto tutti i programmi di successo che conduceva.

Il 24 ottobre 2012, Alda D'Eusanio è stata investita da una motocicletta mentre attraversava sulle strisce pedonali nel centro di Roma. A causa dell'incidente ha riportato una frattura occipitale e 5 emorragie cerebrali. Dopo il coma ha intrapreso una terapia riabilitativa neurologica perché aveva perso parte della memoria cognitiva.