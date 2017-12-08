GF Vip gossip: Luca Onestini e Ivana Mrazova sono una coppia?

L'ex tronista di Uomini e donne e la modella ceca sono sempre più vicini, lontani dall'occhio indiscreto del Grande Fratello Vip potrebbero aver deciso di concedersi una possibilità. Si tratta solo di rumors o c'è del tenero tra Luca e Ivana?

Gabriele Parpiglia diretta Instagram

Il GF Vip 2 è stato il reality dell'amore, dopo Cecilia e Ignazio, un'altra coppia sta per nascere? Uno degli autori Gabriele Parpiglia ha parlato di Luca Onestini e Ivana Mrzazova nell'ultima diretta su Instagram. I due ex gieffini sono usciti da un locale lasciando tutti gli altri. Parpiglia dice che magari non è successo niente e magari sono i soliti rumors però quando sono stati nella casa il feeling era evidente e sotto gli occhi di tutti.

Luca e Ivana complici a Milano

Onestini e la Mrazova erano al The Club con Aida Yespica e Raffaello Tonon, quindi si trattava di un'uscita di gruppo. Che motivo avevano di lasciare prima il locale? Questo non possiamo saperlo ma la venezuelana che nella SPA ha tentato Daniele Bossari, sempre in una diretta su Instagram ha parlato di coppia riferendosi a Luca e Ivana. Bellissimi e complici, la loro amicizia potrebbe trasformarsi in altro e in fan sono davvero entusiasti. Luca Onestini dopo la delusione di Soleil Sorge ha il cuore libero da impegni ma la bella modella ceca non era fidanzata? Forse anche per Ivana Mrazova galeotto fu il Grande Fratello Vip?

Ivana Mrazova è single?

Non abbiamo ancora certezze e non possiamo fare altro che tenere d'occhio i profili social di Ivana e Luca e anche quelli dei loro amici che li conoscono molto bene e fanno già il tifo per loro. A differenza di Cecilia e Ignazio però il web sostiene la coppia e sono già nate diverse fanpage. L'alchimia tra i due era visibile ma hanno voluto portare rispetto, poi lo sappiamo che al cuor non si comanda. A voi piacciono Ivana e Luca?