Isola dei Famosi gossip news, rumors cachet: quanto guadagnano i concorrenti?
di Redazione
04/02/2017
I gossip riguardo i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 si rincorrono senza sosta: il reality targato Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi, aiutata sul campo da Stefano Bettarini e dall’opinionista Vladimir Luxuria non è iniziato nel migliore dei modi, come si è visto nella diretta live della prima puntata su Canale 5. Metà cast voleva lasciare l’Honduras e un concorrente rischia la squalifica, per non parlare delle news che vogliono i naufraghi dell’Isola Primitiva e dell’Isola delle Caverne intenti con le prime liti. Sui social impazza lo sdegno per questo comportamento, oltre a dei rumors riguardo il cachet promesso ai concorrenti e alla conduttrice: quanto guadagnano per partecipare all’Isola 12? Come il brutto tempo che si abbatte in Honduras durante la prima diretta live dell’Isola 12 su Canale 5, è tradizione che sui social impazzino la discussione e i rumors su quanto guadagnino i concorrenti partecipanti all’Isola dei Famosi 2017. Le ultime news di gossip sul cachet dei naufraghi devono venire prese con un certo riserbo, perché appunto si tratta di pure supposizioni basate sui compensi percepiti per serate e partecipazioni ad altri programmi e reality (non necessariamente Mediaset). Neanche la conduttrice Alessia Marcuzzi con Vladimir Luxuria e Stefano Bettarini sono esentati da questa curiosità morbosa degli utenti. Quanto guadagna Alessia Marcuzzi per l’Isola dei Famosi 12? Lo scorso anno il suo cachet per la conduzione dell’Isola venne svelato da Dagospia: il compenso di allora ammonterebbe a 90mila Euro lordi a puntata, quindi 900mila Euro. Mediaset avrà riconfermato tale cifra o avrà tagliato gli stipendi di tutti a causa della crisi? Per quanto riguarda i concorrenti VIP dell’Isola dei Famosi 2017, ci sono news di gossip molto contrastanti: previste per la seconda puntata Naike Rivelli con la mamma Ornella Muti al modico compenso di Euro 290mila per far parte del cast dell’Honduras, ma la Rivelli ha smentito questo rumors della loro partecipazione: notizia di poche ore fa, le due donne sono state avvistate in aeroporto. Semplice vacanza o conferma definitiva della loro partecipazione al reality di Canale 5? Le cifre per i naufraghi dovrebbero aggirarsi tra i 50mila Euro e i 500mila Euro, dipende da persona a persona. Raz Degan per aver partecipato a Ballando con le Stelle ricevette 600mila Euro, non si sa se la cifra sia stata riconfermata anche in questo reality. E’ doveroso precisare che dallo stipendio del cast è escluso il premio finale del vincitore, quindi oltre al cachet, chi vincerà questa edizione dell’Isola si porterà a casa 100mila Euro (di cui 50mila dovrà devolverli in beneficienza).
