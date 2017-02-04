Home Attualità Marco Mengoni news clamorosa, il cantante lascia l’Italia

di Redazione 04/02/2017

Molti lo avrebbero voluto finalmente vedere come nuovo coach nel serale di Amici 16, un progetto che anche Maria De Filippi insegue da tempo, e invece Marco Mengoni ha preso una decisine che non farà felici i suoi fans: l’amatissimo cantautore, come confermano le ultime news di musica, per un po’ di tempo sparirà dall’Italia e dalle scene per dedicarsi a se stesso, cosa che negli ultimi tre anni tra album e tour non è riuscito a fare. Una confessione che Marco Mengoni ha affidato ad una intervista al settimanale ‘Sette’, dichiarando di volersi prendere un’aspettativa per tirare il fiato, rimettere in sesto le idee e far riposare il cervello. Parte in direzione New York e il resto si vedrà, ma non ha ancora fatto programmi certi. Però non crede che siano maturi i tempi per scrivere un libro, perché certe emozioni lui riesce ad esprimerle solo con le sue canzoni e quello che deve succedere durante questo viaggio succederà. Il suo però non è un addio ai fans, solo un arrivederci e ci tiene a farlo sapere: “É una relazione quella che si crea con i tuoi fan – ha confessato Marco Mengoni - ogni volta diversa. È come una madre che dice: tu sei mio figlio, io ti ho portato in grembo per nove mesi, questo legame non ce lo toglierà mai nessuno”. Il pubblico fino ad oggi è stata la sua forza sin dai tempi di X Factor e lui non ha nessuna voglia di tagliare il cordone ombelicale che lo lega.

