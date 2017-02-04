Home Attualità Alessia Cammarota e Aldo Palmeri Instagram ultime news, insieme per business?

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri Instagram ultime news, insieme per business?

di Redazione 04/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le ultime news su un a della coppie più amate di Uomini e Donne, ovvero Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, compici anche alcuni scatti e video su Instagram, danno per certo che i due protagonisti del Trono Classico siano tornati insieme. La loro riconciliazione è molto controversa e qualcuno non crede alla sincerità dell’ex tronista a discapito della bella ex corteggiatrice di UeD: quel qualcuno si chiama Veronica Di Bella, l’ex fiamma di lui, che lancia una bomba sotto forma di frecciatina ai due innamorati: i due sono tornati insieme solo per business? Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono una coppia del Trono Classico di Uomini e Donne che dapprima sembravano molto innamorati, tanto da sposarsi e fare un figlio, il piccolo Niccolò. Poi, il tradimento di lui e la disperazione di lei nello studio di Uomini e Donne sono cosa ormai nota, per questo i fan e la stessa ex Veronica Di Bella non credono molto alla sincerità dei sentimenti dell’ex tronista di UeD. Negli scatti e negli ultimi video presenti su Instagram, si sta mostrando nei confronti di Alessia un uomo molto innamorato e attento a lei, a differenza di qualche mese fa in trasmissione, in cui si mostrava veramente indifferente nonostante le lacrime. Che sia solo tutto business? Ma Veronica Di Bella non ci sta a passare per la sfascia coppie, e dice la sua su Instagram. Prima cosa, non crede a una sola parola di Aldo Palmeri e secondo la sua opinione, questa manovra è solo una mossa per ottenere più visibilità e magari nuovi contratti con gli sponsor. Il riavvicinamento di Aldo e Alessia è veramente solo per business? I fan di Alessia Cammarota, molto preoccupati per lei, cercano di metterla in guardia ma lei pare non sentire ragioni, catturata dalla stessa magia della scelta ai tempi del loro Trono Classico a Uomini e Donne. Prossimamente, i due dovrebbero essere ospiti in trasmissione, ci sarà anche la ex accusatrice e chiariranno le loro posizioni e se davvero sono tornati insieme?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp