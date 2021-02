Isola dei famosi, questo il cast dell’edizione 2021

L’Isola dei famosi 2021 è pronta a partire a marzo o forse. Si, perché la data di inizio programma è stata rimandata più volte per vari motivi. Ilary Blasi è prontissima a tornare in studio insieme alle opinioniste Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Massimiliano Rosolino sarà l’inviato in collegamento dall’Honduras.

Il cast ufficiale

Il cast ufficiale di questa edizione de L’isola dei Famosi è stato annunciato, ma nulla di ufficiale c’è ancora. La produzione, infatti, ha rilasciato tramite le pagine social solo un nome. Il primo concorrente ufficiale del reality show, che sostituirà dopo sei mesi di messa in onda il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, è quello del noto youtuber e attore comico Simone Paciello conosciuto con il soprannome di Awed.

Dopo i no di Carla Gozzi e la rinuncia per non aver superato le visite mediche da parte di Amedeo Goria e Giovanni Ciacci, il gruppo di naufraghi in partenza per l’Honduras sarebbe composto, secondo voci di corridoio, da conduttori, attori, personaggi del mondo del web e anche una ex Miss Italia.

Il nome più atteso

Il nome più atteso a L’Isola dei Famosi 2021 è sicuramente quello di Elisa Isoardi, ex volto Rai e ex di Matteo Salvini. Poi ci sarebbe anche la showgirl e attrice Angela Melillo e la modella Drusilla Gucci. A rappresentare il gentil sesso ci sarà, a quanto pare, anche l’ex Miss Italia Carolina Stramare, la comica e cabarettista Valentina Persia, l’ex concorrente del Grande Fratello Daniela Martani, l’ex letterina di Passaparola Francesca Lodo e l’attrice Vera Gemma.

Per i maschietti, invece, il nome più importante è quello dell’ex calciatore inglese e allenatore di calcio ed Paul Gascoigne. Poi ci dovrebbe essere il modello Akash Kumar, il regista e attore Gilles Rocca, il Visconte, alias Ferdinando Guglielmotti, Roberto Ciufoli, Beppe Braida e Brando Giorgi.