Isola dei famosi, svelati i nomi di tre partecipanti

Ancora pochi giorni e finalmente L’Isola dei Famosi riaprirà i battenti per la tanto attesa edizione del 2021. A condurla sarà ancora la brava Ilary Blasi che pare stavolta sarà affiancata in studio da opinionisti come Iva Zanicchi ed Elettra Miura Lamborghini e Massimiliano Rosolino in qualità di inviato dalle Honduras.

Il cast ufficiale dei concorrenti ancora non è stato reso noto. I nomi, per tenere alto l’interesse e la curiosità del pubblico, vengono svelati a poco a poco. Ieri è arrivata la conferma ufficiale relativa all’identità di altri tre partecipanti. Oltre allo youtuber Awed infatti sbarcheranno sull’isola altri tre naufraghi famosi: Vera Gemma, Brando Giorgi e l’ereditiera Drusilla Gucci.

Chi è Vera Gemma

Vera Gemma non è nuova al mondo dei reality. Qualche anno fa infatti ha partecipato insieme ad Asia Argento a Pechino Express. Dopo l’infortunio della compagna d’avventura, ha proseguito in coppia con Gennaro Lillo per essere poi eliminata alla sesta puntata. Una partecipazione discussa la loro, come ha sottolineato la stessa Argento nel corso di numerose ospitate a “Live non è la D’Urso”, la trasmissione della domenica sera condotta da Barbara D’Urso.

Figlia del celebre attore Giuliano e di Natalia Roberti, ha debuttato nel cinema a soli otto anni. Recita in film come “La sindrome di Stendhal” e “Ovosodo” e fa il suo ingresso nel mondo della televisione nel 2005, in una trasmissione di Carlo Conti. Della sua vita privata si conoscono pochi particolari. Dopo il matrimonio con Jamil, ex campione di Kung Fu, si sarebbe innamorata di un musicista blues.

Brando Giorgi

Brando Giorgi, pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi, è uno dei volti noti di soap come “Cento Vetrine” e “Un posto al Sole”. Nato a Roma nel 1966, ha esordito nel mondo del cinema con il film “Cattive Ragazze” diretto da Marina Ripa di Meana. Dopo aver partecipato a Don Matteo e Camera Café ha deciso di rimettersi in gioco con l’Isola. Brando, dopo una storia con la cantante Mietta, è sposato con la showgirl Daniela Battizzocco dalla quale ha avuto due figli Camilla e Niccolò.

Drusilla Gucci

Un nome che promette di far discutere il suo, come quello di Elisabetta Gregoraci nel Grande Fratello VIP. La giovane ereditiera infatti è figlia di Stefania e Uberto Gucci ed è la pronipote del fondatore della famosa Maison italiana.