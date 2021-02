Isola dei Famosi, slitta ancora l’inizio del programma. Il perché

Ancora problemi per l’Isola dei Famosi e la padrona di casa Ilary Blasi. Il reality di Canale 5 sarebbe dovuto partire il prossimo 11 marzo, ma a quanto pare la partenza sarà posticipata. Vediamo insieme il perché.

A pochi giorni dal GF Vip

A pochi giorni dalla fine tanto attesa del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, doveva partire la nuova avventura de L’Isola dei Famosi capitanata, quest’anno, da Ilary Blasi, la bellissima moglie dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, e già volto conosciuto a Mediaset per aver presentato Le Iene e Il Grande Fratello.

Come riportato da TvBlog, l’inizio del programma sarebbe stato posticipato di qualche giorno e dovrebbe iniziare il 15 marzo invece dell’11 marzo. A quanto pare, uno dei concorrenti più attesi, Giovanni Ciacci, non avrebbe superato la visita medica. Ciacci, dunque, come Amedeo Goria non può partecipare per motivi riguardanti la salute.

Gli altri naufraghi

Gli altri naufraghi a partecipare a questa edizione dell’Isola dei Famosi potrebbero essere Elisa Isoardi, Valentina Persia, il modello Akash Kumar, l’ex calciatore Paul Gascoigne, Alex Nuccetelli, il pugile Clemente Russo, Carolina Stramare, Raffaele Auriemma. Invece, i vip che hanno rifiutato l’invito sono stati Patrizia Rossetti, Asia Argento, Jill Cooper, Carla Gozzi e Floriana Secondi.

In questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini sarebbero le opinionisti e il compito di inviato in Honduras sarà assegnato a Massimiliano Rosolino. I concorrenti partiranno il prossimo 24 febbraio e il programma dovrebbe avere 20 puntante. Ilary Blasi dice a Tv Sorrisi e Canzoni: “Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format” – poi continua – “i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista”.