Nicola Zingaretti e il tweet su Barbara D’Urso

Un autentico scivolone, secondo i suoi detrattori. Una testimonianza d’amicizia, secondo altri. Il tweet pubblicato ieri da Nicola Zingaretti ha sollevato un polverone mediatico. Ribattezzato come il carmelitano scalzo, il Presidente della Regione Lazio è intervenuto a sostegno di Barbara D’Urso.

La nota conduttrice infatti da qualche giorno è messa sotto accusa dai tabloid per via dei bassi ascolti della sua trasmissione domenicale Live Non è la D’Urso. Lo share al di sotto delle previsioni avrebbe costretto i vertici Mediaset all’improvvisa chiusura del programma.

La smentita della donna è arrivata immediata, ha spiegato che la sospensione è stata programmata da tempo per lasciare spazio alla registrazione di Scherzi a Parte. I rumors però non si sono fermati; Barbara è nell’occhio del ciclone e Zingaretti le ha fornito un vero e proprio endorsement.

Il tweet incriminato

E nel giorno in cui i sottosegretari draghi sono stati nominati, il segretario del Partito Democratico scrive su Twitter:

″In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso″

Immediati i commenti dei suoi followers. C’è chi ha chiesto se magari qualcuno avesse hackerato la sua password, chi si è detto felice di rivalutare l’uso dei social da parte di Carlo Calenda e chi si è chiesto se fosse un fake. Le parole di Nicola Zingaretti non sono piaciute alla gente e nemmeno ai politici. In un momento complicato come questo, l’opinione pubblica le ha bollate come fuori luogo.

La D’Urso per ora tace. La donna ha infatti preferito la strada del silenzio, almeno per ora.

La verità? Sta nel mezzo

Per quanto possano apparire fuori luogo le parole del fratello di Luca Zingaretti, soprattutto all’ombra del nuovo governo Draghi e della nomina dei sottosegretari, quello che possiamo affermare con certezza è che il salotto domenicale della D’Urso è diventato uno dei luoghi di ritrovo preferiti dai politici.

Del resto lo ha sottolineato lo stesso Rocco Casalino, ex portavoce di Conte e ospite per un’intervista fiume proprio nella trasmissione di barbara d’urso.

Le sue parole hanno avuto il merito di rivelare quello che era sotto gli occhi di tutti e nessuno però aveva il coraggio di dire. La D’Urso sa parlare ai politici, li mette a proprio agio, ne toglie l’aureola e li rende umani. Basti pensare all’intervista del febbraio 2020 a Conte, iniziata con un Premier severo e algido e terminata con un uomo che dava del tu alla conduttrice e dialogava amabilmente con lei.

Le trasmissioni della D’Urso diventeranno la nuova Tribuna Politica italiana? Ai posteri l’ardua sentenza!