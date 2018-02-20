Home Intrattenimento Isola del Famosi 2018 news, sorpresa shock per i naufraghi

Isola del Famosi 2018 news, sorpresa shock per i naufraghi

di Redazione 20/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Isola dei Famosi 2018 ancora una volta nel mirino delle il delle news. Secondo alcuni rumors sembrerebbe che alcuni nuovi concorrenti siano pronti a sbarcare nell'Honduras, ma non solo... A quanto pare i naufraghi riceveranno una sorpresa shock. Isola dei Famosi 2018 nuovo scandalo in arrivo? Questa nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi si presenta davvero ricca di sorprese. Settimane dopo sembra non essere ancora archiviata il caso Francesco Monte, il quale questa volta vede coinvolta anche Nadia Rinaldi contro Eva Henger. Nel frattempo però i riflettori si sono spostati su Bianca Atzei. Come abbiamo avuto modo di leggere vari giornali di gossip Bianca Atzei una volta fuori dall'isola dovrà fronteggiare alcune notizie che potrebbero lasciarla parecchio delusa. Non si tratta di uno scandalo particolare, ma semplicemente il fatto che Max Biaggi ha intrapreso la frequentazione ufficiale con l'attrice Michelle Carpente. Nuovi naufraghi sull'isola dei Famosi 2018? Senza ombra di dubbio l'Isola dei Famosi 2018 è l'edizione del reality che ha visto più addii in assoluto. La prima voler andare via è stata la fashion blogger Chiara Nasti, seguita da Francesco Monte che ha preferito far rientro in Italia per fronteggiare la sua situazione contro Eva Henger. Da qualche ora però L'Isola dei Famosi tornata nel mirino delle news per l'arrivo di alcuni nuovi naufraghi all'Honduras. Secondo alcuni rumors infatti a breve Potremmo avere modo di vedere l'ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano e Aida Nizar, protagonista della versione spagnola del Grande Fratello, dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello vip. Sorpresa shock per naufraghi, cosa sta succedendo? Le news attorno all'Isola dei famosi 2018 non finiscono qui. Qualcuno vocifera di una sorpresa shock per i naufraghi, ma a quanto pare questa potrebbe essere fatta proprio a Rosa Perrotta. Come avete avuto modo di leggere nel paragrafo precedente, a breve potrebbe sbarcare sull'isola l'ex tronista Mattia Marciano, ovvero l'ex corteggiatore di Rosa Perrotta, il quale durante il suo percorso decise di concentrarsi su Desiree Popper. Che la redazione abbia deciso di aggiungere un po' di pepe tra i naufraghi? Ma soprattutto l'arrivo dell'ex tronista potrà mettere in crisi Rosa Perrotta?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp