James Bond: Aaron Taylor Johnson sarà il nuovo volto dell’agente segreto?

Aaron Taylor Johnson potrebbe essere il nuovo James Bond al cinema, a seguito di una lunga ricerca che ha portato a delineare anche un identikit da parte dei produttori dei film dedicati al celebre agente segreto. A seguito delle ultime interpretazioni, da parte di Daniel Craig, i produttori di James Bond sono andati alla ricerca di un nuovo attore che potesse vestire i panni di James Bond e, a seguito dei provini di Aaron Taylor Johnson, potrebbero aver trovato l’attore in grado di portare avanti la saga di James Bond nei prossimi anni. Diversamente rispetto a quanto richiesto inizialmente dall’identikit del personaggio, Aron Taylor Johnson sarebbe diventato il favorito per essere il nuovo James Bond, nonostante i nomi previsti inizialmente fossero ben altri.

I provini di Aaron Taylor Johnson, il nuovo volto che potrebbe interpretare James Bond

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Aaron Taylor Johnson ha stregato la famiglia broccoli in occasione dei provini per il nuovo personaggio di James Bond e, per questo motivo, sarebbe il favorito a vestire i panni della gente segreto a seguito degli ultimi film interpretati da Daniel Craig. Per ora si tratta soltanto di rumor che, qualora dovessero essere confermati, prevederebbero un nuovo tipo di impostazione per il personaggio, dal momento che Aaron Taylor Johnson è molto più giovane di Daniel Craig e, soprattutto, inizialmente si prevedeva un identikit completamente differente per il personaggio presenti all’interno dei film.

Quanto ad Aaron Taylor Johnson, invece, a seguito del ruolo di Quicksilver all’interno di Avengers: Age of Ultron, l’attore aveva interpretato anche un ruolo all’interno di Godzilla, poi ottenendo fama per la sua relazione con Samantha Taylor Wood, conosciuta sul set di Nowhere Boy, la storia di James Bond.