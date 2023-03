“The Seven Husbands of Evelyn Hugo”: il dibattito sul libro che diventerà film

Netflix annuncia un film tratto da “The Seven Husbands of Evelyn Hugo” di Taylor Jenkins Reid, ma i fan non sono convinti e avanzano proposte diverse.

“The Seven Husbands of Evelyn Hugo”, il libro diventato fenomeno del BookTok

Il BookTok è la sezione di TikTok dedicata ai libri, sulla quale ognuno può condividere le proprie letture preferite oppure cercare spunti per i prossimi libri da leggere. Se recentemente siete stati sul BookTok, adesso probabilmente state cercando informazioni sul romanzo intitolato “The Seven Husbands of Evelyn Hugo”, che presto diventerà un film.

“The Seven Husbands of Evelyn Hugo”, che è stato pubblicato nel 2017, è un romanzo di finzione storica scritto da Taylor Jenkins Reid, che ha scritto altri titoli di successo come “One True Loves”, “Daisy Jones & The Six” e “Malibu Rising”.

“The Seven Husbands of Evelyn Hugo” segue le vicende di Evelyn Hugo, un’attrice di Hollywood che, all’età di 79 anni, rilascia la sua ultima intervista alla giornalista Monique Grant. Il libro alterna continuamente il presente dell’intervista e il passato, mentre Evelyn racconta la storia dei suoi sette mariti, e infine rivela chi è stato il suo unico e vero amore.

Da quando è stato pubblicato, “The Seven Husbands of Evelyn Hugo”, edito in Italia con il titolo “I Sette Mariti di Evelyn Hugo”, ha venduto più di due milioni di copie. Molti attribuiscono il successo del libro al favore della comunità #BookTok su TikTok.

“The Seven Husbands of Evelyn Hugo” diventerà un film Netflix, o forse no?

Dopo il grande successo di “The Seven Husbands of Evelyn Hugo”, Netflix ha annunciato un adattamento cinematografico del best seller del New York Times. La notizia è stata comunicata tramite Instagram mesi fa, ma ad oggi non sono state rese note informazioni relative al cast o altro.

Tuttavia, il problema sembra essere un altro: i fan del libro non sono convinti che Netflix possa rendere giustizia a “The Seven Husbands of Evelyn Hugo”.

Nello specifico, sebbene Netflix sia noto per aver creato delle serie televisive di grande successo, apprezzate dal pubblico e acclamate dalla critica, quando si sposta sugli adattamenti cinematografici non sempre riesce a soddisfare gli abbonati.

Proprio per questo, i fan preferirebbero che Netflix facesse un passo indietro e decidesse di adattare il romanzo di Taylor Jenkins Reid sotto forma di miniserie televisiva, piuttosto che film. L’idea sarebbe dedicare un episodio ad ognuno dei sette mariti, a cui aggiungere un gran finale in cui viene rivelato il vero e unico amore di Evelyn Hugo. Non solo, ma vengono avanzate anche numerose proposte a proposito di quali attori Netflix dovrebbe considerare per il cast.