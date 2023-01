Jeremy Renner in riabilitazione: il messaggio ai fan su Instagram

Jeremy Renner ha iniziato la riabilitazione dopo il terribile incidente di Capodanno: tornato a casa ringrazia i fan con un post su Instagram.

Jeremy Renner inizia la riabilitazione dopo l’incidente di Capodanno

Jeremy Renner, attore di successo e star degli Avengers, ha iniziato la riabilitazione in seguito al terribile incidente di Capodanno. Renner è stato travolto dal suo gatto delle nevi nel tentativo di prestare soccorso ad un membro della sua famiglia, che era rimasto bloccato a causa delle violente tempeste che stanno mettendo in ginocchio diverse città degli Stati Uniti.

L’attore è stato trasportato in ospedale e per alcuni giorni non ci sono state notizie ufficiali, sono poi state comunicate le condizioni di salute di Jeremy Renner, che nell’incidente aveva riportato ferite gravi, tanto che in sala operatoria i medici hanno dovuto ricostruire il suo torace, lo riporta RadarOnline.

L’attore che interpreta Occhio di Falco nei film della Marvel ha pubblicato una prima foto su Instagram i primi giorni di gennaio, per dire che stava bene e ringraziare tutti per la vicinanza. Dopo circa una settimana l’attore ha festeggiato il suo compleanno circondato da medici e infermieri. Adesso Jeremy Renner ha finalmente iniziato la riabilitazione.

Il messaggio di Jeremy Renner su Instagram per ringraziare i fan

Negli ultimi giorni erano girate voci infondate relative alla tragica possibilità che Renner non potesse tornare a camminare come prima. Poco dopo, per la gioia di tutti, l’attore ha comunicato con un post su Instagram che le sue ossa rotte cresceranno più forti di prima, e ha colto l’occasione per ringraziare nuovamente tutti i fan e i suoi amici per essere stati vicini a lui e alla sua famiglia.

La foto pubblicata da Jeremy Renner lo vede con uno specialista che accompagna la sua gamba destra nei movimenti iniziali del percorso di riabilitazione, che secondo alcune fonti potrebbe durare anche 2 anni prima di ritornare alla normalità.

Nella descrizione del post, l’attore scrive:

“Gli allenamenti mattutini, i propositi sono tutti cambiati in questo particolare nuovo anno… Nato da una tragedia per tutta la mia famiglia e rapidamente trasformatosi in amore. Voglio ringraziare TUTTI per i loro messaggi e la premura per me e la mia famiglia… Tanto amore e apprezzamento a tutti voi. Queste oltre 30 ossa rotte si ripareranno, diventeranno più forti, proprio come diventano più profondi l’amore e il legame con la famiglia e gli amici. Amore e benedizioni a tutti voi”

Tra i commenti anche quello del collega Chris Evans, che scrive giocosamente:

“Qualcuno ha controllato il gatto delle nevi???

Ti mando tanto amore”