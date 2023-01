“Flowers”, il nuovo singolo di Miley Cyrus, diventa la canzone più ascoltata in una sola settimana nella storia di Spotify.

“Flowers” di Miley Cyrus batte il record di ascolti settimanali su Spotify

La principale piattaforma di musica in streaming comunica in un annuncio che la canzone “Flowers” di Miley Cyrus ha battuto il record per il maggior numero di ascolti in una sola settimana nella storia di Spotify.

Venerdì mattina, quando si sono conclusi i conteggi degli streaming settimanali, “Flowers” aveva accumulato 101,838,799 di ascolti. La canzone è stata rilasciata da Miley Cryrus il 12 gennaio, e giovedì ha raggiunto i 100 milioni di ascolti, raggiungendo questo traguardo in tempo record.

La canzone “Flowers” di Miley Cyrus è il primo singolo dell’album intitolato “Endless Summer Vacation”, che verrà rilasciato a marzo 2023. La canzone parla di come iniziare di nuovo a vivere a pieno dopo una brutta rottura, nel caso di Cyrus un divorzio.

In “Flowers” la star canta:

“Ho iniziato a piangere ma poi ho ricordato che posso comprarmi dei fiori, scrivere il mio nome sulla sabbia, parlare a me stessa per ore di cose che non capiresti, posso portarmi a ballare e stringere la mia stessa mano, posso amarmi meglio di come facevi tu”

Spotify, i record sono fatti per essere superati

Jana Coffey, responsabile delle partnership tra artisti ed etichette di Spotify, ha detto a Variety:

“È stato incredibile vedere “Flowers” battere il record per il maggior numero di ascolti in una sola settimana. La canzone aveva già iniziato alla grande dopo il suo primo giorno, e da lì è andata sempre meglio. Piuttosto che vedere flussi massicci il primo giorno che diminuiscono durante la settimana, ogni giorno successivo è stato migliore di quello precedente. Miley tornerà con il suo album “Endless Summer Vacation” tra pochi mesi, questo è solo l’inizio“

La detentrice precedente del record per il maggior numero di ascolti Spotify in una sola settimana era “Butter” dei BTS, che ha stabilito il record con 99,37 milioni di ascolti nella prima settimana, raggiungendo la soglia dei 100 milioni nel suo ottavo giorno.

Gli ottimi numeri di “Flowers” fanno presagire un debutto nella top 3 della Billboard Hot 100. Ad arrestare la scesa al primo posto del singolo di Miley Cyrus potrebbero essere “Kill Bill” di SZA e “Anti-Hero” di Taylor Swift, quest’ultima ha detenuto il primo posto della classifica per ben 8 settimane. Insomma, un podio Billboard tutto al femminile che non può che far piacere.