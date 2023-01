Scontri violenti tra le tifoserie di Paganese e Casertana prima del derby in provincia di Salerno: un bus dei tifosi ospiti è stato incendiato, il bilancio è di tre feriti.

Scontri tra tifosi di Paganese e Casertana: bus in fiamme e 3 feriti

Nel pomeriggio del 22 gennaio, prima del fischio di inizio della partita Paganese-Casertana, ci sono stati violenti scontri tra le tifoserie delle due squadre che sono sfociati nell’incendio di un bus che trasportava i tifosi ospiti.

La partita era il derby campano del girone G del campionato di serie D. Nei pressi dello stadio “Marcello Torre”, provincia di Salerno, in cui le squadre avrebbero dovuto scontrarsi poco dopo, si sono incontrati gruppi di ultras di Paganese e Casertana, scatenando il caos in strada.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco. L’incendio del bus dei tifosi ospiti ha danneggiato lievemente anche una palazzina adiacente a dove si trovava il veicolo. I tifosi ospiti sono stati fatti scendere velocemente dal veicolo, che spente le fiamme era completamente distrutto.

Il bilancio degli scontri tra ultras è di tre feriti, che sono stati medicati all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Dei tre feriti, due sono tifosi e il terzo è un carabiniere: da quanto riferito, il personale sanitario dell’ospedale ha medicato una ferita lacero-contusa alla gamba del militare dell’Arma.

Oltre all’incendio del bus dei tifosi ospiti, sembra che le forze dell’ordine siano dovute intervenire anche per placare ulteriori disordini scatenati dalle tifoserie lungo la strada che conduce allo stadio “Marcello Torre”.

I Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno diviso i gruppi di ultras e ristabilito l’ordine. La partita si è infine svolta regolarmente, e si è conclusa con la vittoria della Paganese.

La nota del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, ha scritto una nota in riferimento ai violenti scontri tra tifoserie avvenuti in provincia di Salerno, in cui si legge:

“Il Ministero dell’Interno esaminerà già da domani i gravi fatti sfociati nelle violenze avvenute in occasione della partita Paganese-Casertana. Il Viminale è pronto a procedere con massimo rigore nei confronti dei responsabili degli incidenti e delle due tifoserie, ma verrà sviluppata anche una approfondita riflessione circa i criteri con cui sarà, d’ora in avanti, consentito lo svolgimento di partite considerabili a rischio anche nelle serie minori“.