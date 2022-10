Jerry Lee Lewis non è morto: TMZ si scusa per la notizia sbagliata

TMZ aveva riportato la notizia della scomparsa della leggenda del rock&roll, poi arriva la smentita: Jerry Lee Lewis è vivo.

all'età di 87 anni. Dopo meno di un'ora la notizia ha già fatto il giro del mondo e destato il web: un'icona del rock&roll è venuta a mancare. Ecco allora che di Fox Corporation: è vivo e risiede a Memphis, Tennessee.

Lewis attualmente sembra avere l’influenza, per questo non ha potuto partecipare ad una cerimonia presso la Country Music Hall of Fame, che si è tenuta il 16 ottobre e a cui ha preso parte sua moglie. Questa assenza potrebbe aver convinto di reporter di TMZ della veridicità della notizia sulla sua scomparsa, rivelatasi falsa.

La rettifica di TMZ dopo la falsa notizia della morte di Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis non è morto… come abbiamo riportato in precedenza.

Ci è stato riferito che la leggenda del rock ‘n’ roll è viva, vive a Memphis. Oggi ci è stato detto da qualcuno che ha dichiarato di essere il rappresentante di Lewis che era venuto a mancare. Non è così.

TMZ si rammarica dell’errore.