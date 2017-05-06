Home Intrattenimento Jessica Mazzoli contro Morgan: è scontro sulla figlia

Jessica Mazzoli contro Morgan: è scontro sulla figlia

di Redazione 06/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dopo l'addio polemico al 'serale' di Amici 16, Morgan torna nuovamente nel mirino ma ad attaccarlo questa volta come confermano le ultime news di gossip è una delle sue ex più famose, Jessica Mazzoli. Commentando su Facebook una sua foto prima dell'esordio a Ballando con le Stelle nella quale fa una mossa come un prestigiatore, l'ex concorrente di X Factor ha scritto: “Stai per caso facendo una magia? Perché non fai apparire un paio di scarpe a tua figlia che è rimasta senza scarpe? La prima e l'ultima volta che ne ha viste un paio da te aveva 11 mesi”. Un post al veleno che qualche ora dopo è stato anche cancellato, ma intanto lo avevano già letto in molti. E in effetti non è la prima volta che i due ex si mandano messaggi polemici: Morgan e Jessica si sono conosciuti a fine 2011 quando lei ha partecipato a X Factor 5 (era l'edizione vinta da Francesca Michielin) e si sono innamorati. Da quel rapporto è nata Lara, che oggi ha quattro anni, ma fin da subito il cantautore ed ex giudice di numerosi talent non ha voluto avere rapporti con madre e figlia. Eppure, come ha raccontato di recente la stessa Mazzoli a Fanpage.it, nonostante loro da sempre vivano in Sardegna, le porte di casa sono sempre state aperte e non gli ha mai vietato di andarle a trovare. Ma Jessica, che ha appena pubblicato il suo ultimo singolo 'L'ostinazione', nei giorni scorsi aveva anche attaccato il suo ex rivelando che quando lei aveva partecipato a X Factor nessuno le aveva messo troppe pressioni e i ragazzi non vivevano come in un lager, ma più semplicemente dovevano essere concentrati 24 ore su 24 sul talent e lo stesso pensa che succeda ad Amici con Maria De Filippi. Morgan replicherà o lascerà perdere come spesso ha fatto con la sua ex?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp