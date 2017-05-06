Amici 16 conquista iTunes, Riccardo, Federica e Mike Brid i più scaricari
di Redazione
06/05/2017
Amici 16 flop? Le prime previsioni sul successo del talent di Maria De Filippi a quanto pare si sono dimostrare sbagliate. Amici 16 conquista iTunes grazie a Riccardo, Federica e Mike Brid, i ragazzi più scaricati nella piattaforma. Il successo dunque c'è ma si vede poco? Amici 16 riparte a tutta carica? Il talent di Maria De Filippi quest'anno non era partito nel migliore dei modi, soprattutto se consideriamo il malcontento dei ragazzi della squadra Bianca che hanno iniziato il loro percorso con Morgan. La svolta è arrivata proprio con il ritorno nello show di Emma Marrone... Ma non solo. Il ritorno della cantante salentina ha riacceso i riflettori sullo show, sia da un punto di vista televisivo che gossip (Ndr. Ricordiamo appunto le news che voglio Emma fidanzata con l'attore Riccardo Scamarcio e Shady con Mike Brid). Oggi, qualche ora prima della messa in onda della settima puntata del serale di Amici 16, ecco che si torna a parlare degli allievi della scuola di talenti. Al centro delle news questa volta non troviamo amori, ribellioni o litigi, i ragazzi della scuola di Amici hanno conquistato un traguardo lavorativo decisamente importante. Riccardo, Federica e Mike Brid trionfano su iTunes, le loro canzoni sono tra le più scaricate della settimana. Al primo posto su iTunes troviamo proprio lui, il ragazzo sempre contro i giudici, Riccardo con il singolo Perdo le parole, seguito da Federica con Dopotutto e Mike Brid con Desire (Ndr. Realizzato con Stash dei The Kolors). La vera e propria rivoluzione però è la cara Federica che è stata già reclutata dalle scuderie dell'Universal. Questa prima classifica secondo voi preannuncia anche il podio di Amici 16?
