Juventus, pronta maxi offerta per il rinnovo di Rabiot: individuate le alternative a centrocampo

Le ultime ore, in casa Juventus, sono particolarmente calde per quel che concerne il possibile rinnovo di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, che ha partecipato ai Mondiali in Qatar del 2022, figurando tra i migliori nel centrocampo francese, è in grande spolvero in occasione della stagione 2022-2023, essendo riuscito a raggiungere anche un ottimo risultato, in termini di prestazioni, con la Juventus. Per questo motivo, la formazione bianconera avrebbe preparato una maxi offerta di rinnovo per il centrocampista francese, individuando anche delle alternative qualora quest’ultimo scelga di non proseguire la sua avventura con la maglia della Juventus.

L’offerta di rinnovo della Juventus ad Adrien Rabiot

Se, fino a qualche mese fa, Adrien Rabiot sembrava un oggetto piuttosto esterno alle sorti della Juventus, il grande campionato che il centrocampista francese ha realizzato nella prima parte della stagione 2023 ha sicuramente cambiato le carte in tavola per quel che concerne il suo futuro. La Juventus avrebbe preparato una maxi offerta di rinnovo del contratto per il calciatore francese, per convincerlo a rimanere ancora una volta in maglia bianconera.

L’offerta sarebbe di 7 milioni di euro più un milione di euro di bonus più semplice da raggiungere. Se, infatti, inizialmente il bonus era legato a clausole piuttosto difficili da rispettare, adesso le parti si sono avvicinate, con la Juventus che ha deciso di favorire le richieste del calciatore francese. Non è ancora chiaro, però, se l’offerta basterà a convincere il centrocampista a rimanere in maglia Juventus.

Le alternative a centrocampo per la Juventus su Rabiot non rinnova

Qualora Rabiot non dovesse rinnovare con la Juventus, la società bianconera ha pensato già a delle alternative, per quel che concerne il suo centrocampo; dal momento che la situazione di Pogba è ancora ferma, con il calciatore che non dovrebbe tornare in campo a breve, la Juventus potrebbe tutelarsi attraverso un altro acquisto. I due nomi individuati sono quelli dei centrocampisti Sergej Milinkovic-Savić e McAllister. Il primo è un oggetto noto per la volontà della Juventus mentre, per quel che concerne il secondo nome, si tratta sicuramente di una novità a seguito delle ottime prestazioni del centrocampista ai mondiali.