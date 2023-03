Perché Jenna Ortega ha rifiutato più volte il ruolo di Mercoledì Addams

Jenna Ortega racconta di aver rifiutato più volte il ruolo di Mercoledì Addams nella serie di successo Netflix diretta da Tim Burton, e ne spiega i motivi.

Jenna Ortega è brutalmente onesta quando si tratta di discutere del suo ruolo in “Mercoledì”, la serie Netflix diretta da Tim Burton seconda solo a “Stranger Things 4” come la serie in lingua inglese più vista su Netflix di tutti i tempi.

In una recente intervista con The Times UK, Ortega ha rivelato di non aver desiderato ardentemente il ruolo di Mercoledì Addams. Ha raccontato di aver persino rifiutato diverse offerte per quello che è poi diventato un ruolo rivoluzionario.

“Ho ricevuto l’e-mail, e l’ho lasciata passare”, ha detto Ortega. “Avevo fatto così tanta TV nella mia vita. Tutto quello che ho sempre voluto fare è cinema… Devi metterti alla prova. È solo negli ultimi tre o quattro anni che ho potuto iniziare a dedicarmi al cinema. Avevo paura che firmare per un altro programma televisivo potesse impedirmi di fare altri lavori che volevo davvero e a cui tenevo“.

“L’unico motivo per cui sono tornata sui miei passi è perché Tim [Burton, regista e produttore esecutivo di “Mercoledì”] è una tale leggenda, e andiamo molto d’accordo”, ha aggiunto la giovane attrice. “Ma anche allora ho detto, ‘Ah, no – sto bene così’, un altro paio volte”.

Jenna Ortega sul successo inaspettato della serie “Mercoledì”

Jenna Ortega non si sarebbe mai aspettato che “Mercoledì” diventasse un fenomeno così globale. “Pensavo che non sarebbe stato guardato. Che sarebbe stato un piccolo gioiello che qualcuno trova, ma la maggior parte delle persone no”.

Quando gli è stato chiesto se avrebbe preferito che la serie fosse un piccolo gioiello e non un enorme successo, Jenna Ortega ha risposto: “Sì”.

“Ho fatto una serie Disney quando ero più giovane”, ha raccontato Ortega riferendosi a “Harley in mezzo” (Stuck in the Middle). “Ero un po’ un personaggio pubblico, abituata ad essere riconosciuta, o cose simili. Quando ci ripenso, penso di essere stata così fuori posto. Non capivo dove fossi, e ho iniziato a vedere Hollywood per la prima volta ed è stato un po’ intimidatorio, un po’ scoraggiante. Mi sentivo come se fossi una principessa del popolo. Non mi sentivo davvero me stessa. Poi la cosa ha iniziato a rallentare e ho vissuto una vita abbastanza normale… Fino a “Mercoledì”, fino ad ora, credo”.