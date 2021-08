Quando si arriva all’età della pensione si va incontro a tutta una serie di stereotipi e luoghi comuni che rischiano di rovinare quello che invece potrebbe essere il periodo più bello della vita. Proprio da questo presupposto è nata la community di Cocooners, il nuovo modo di intendere la terza età che considera gli anni solo un punto di vista. Scopriamo di cosa di tratta, qual è la filosofia su cui si fonda e quali sono i vantaggi di entrare a far parte di questo luogo.

Indice dei contenuti

La filosofia di Cocooners

Tutti i vantaggi della community over 60

Come entrare a far parte di Cocooners

Spiegare cos’è l’hub cocooners.com significa intendere un nuovo modo di concepire la terza età, come gli stessi fondatori tengono a specificare. Si deve immaginare, dicono, questo spazio virtuale come uno specchio, ma molto particolare.

Un over 60 che si guardi allo specchio, influenzato da stereotipi e luoghi comuni, potrebbe pensare di ‘essere troppo vecchio per fare certe cose‘, anche se poi quelle cose sono soltanto concedersi un viaggio o iscriversi al tanto sospirato corso di yoga.

Ma, e questo è il cuore di Cocooners, perché non dovrebbe farlo?

Il momento della pensione, liberi da impegni lavorativi e famigliari, può rappresentare davvero il punto di inizio di una nuova fase della vita. Una vita costruita intorno al valore più importante, il tempo. I senior, così come amano definirsi i membri di Cocooners, hanno tutto il tempo (e soprattutto la voglia) per fare quello che si sono sempre ripromessi di fare, ma che per un motivo o per l’altro non hanno mai potuto cominciare. Ecco allora che Cocooners si mostra in tutta la sua vantaggiosità grazie alle tantissime occasioni e iniziative che propone.

Tutti i vantaggi della community over 60

L’impostazione di questa community è molto semplice, in quanto ricalca il funzionamento di tanti altri portali, ma allo stesso tempo unica, perché sovverte i principi di fruizione.

Questo vuol dire in poche parole che chi si iscrive a Cocooners, e cioè gli over 60, entra a far parte di uno spazio dedicato a loro. Naturalmente chiunque può iscriversi, ma il portale è concepito specificatamente per i senior.

Così, su Cocooners, si trovano diverse sezioni da consultare.

Una delle prime e più importanti è quella dedicata alla salute.

Iscrivendosi al sito e aprendo un proprio account, si potrà accedere alla prenotazione di visite specialistiche nelle diverse specializzazioni, in modo da tenere sempre sotto controllo il proprio stato fisico. Le visite sono accessibili a prezzi vantaggiosi solo per i soci, e il vantaggio è estendibile fino a 5 membri della propria famiglia.

Un’altra sezione molto amata è quella culinaria. Sul sito è possibile acquistare lezioni singole per imparare una certa ricetta, seguiti da uno chef professionista, o iscriversi al corso tenuto dalle famose ‘Cesarine‘.

Stessa modalità anche per la sezione benessere, che permette di seguire lezioni di yoga tenute da insegnanti certificati.

I viaggi poi sono il punto forte della community, perché si tratta di partnership con le più importanti agenzie di travel, che offrono pacchetti scontati per destinazioni da sogno.

Come entrare a far parte di Cocooners

Entrare a far parte di questo spazio virtuale che diventa davvero molto più reale di quanto si pensi è facilissimo, ma presuppone la condivisione della mission del portale. La terza età è solo un punto di vista, e i fatidici 60 anni rappresentano solo l’inizio di un periodo pieno di opportunità e vantaggi.

Per entrare a far parte della membership di Cocooners è sufficiente collegarsi al sito ufficiale ed aprire un account, o con la propria email o anche con i dati del proprio social network preferito. Il gioco è fatto!

Decidere di godersi la vita è il più grande atto rivoluzionario che si possa compiere. Tutto quello che serve è uno spazio in cui incontrare chi la pensa esattamente come noi e sceglie se stesso.