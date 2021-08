Salsa e bachata: come si ballano e quali sono le differenze

Da sempre, esistono infinite tipologie di ballo, ma alcune di queste riescono a diventare così cool da caratterizzare intere epoche e diventare col tempo dei veri e propri stili “cult” di riferimento. Molti dei balli più popolari inoltre sono in grado di conquistare una fetta di pubblico incredibilmente ampia, raccogliendo consensi non solo tra i giovani, ma anche nel vasto pubblico adulto di ogni età.

È questo il caso della salsa e della bachata, due tipologie di danza che sono stati in grado di portare il ritmo travolgente anche all’interno del nostro paese e di creare una vasta platea di appassionati e moltissimi corsi di ballo specializzati.

Sono infatti sempre più numerose le scuole che propongono corsi di questo tipo, con insegnanti specializzati di altissimo livello. Infatti, per approfondire meglio questi due stili di ballo è consigliato frequentare dei corsi in una scuola di salsa e bachata a Torino con dei maestri professionisti, in grado di insegnare, sia ad adulti che ai più piccoli, i segreti di questi affascinanti balli.

Salsa e bachata vengono spesso citate assieme e vengono comunemente insegnate entrambe nelle lezioni di danze caraibiche, ma quali sono però le differenze tra questi due stili senza tempo?

Caratteristiche di salsa e bachata dal punto di vista musicale

Una persona esperta riconosce in pochissimi secondi se il brano che sta ascoltando è una salsa o una bachata. Chi non conosce però le danze caraibiche potrebbe non riconoscerle subito, accomunandole sotto la più generica categoria dei “balli latini”.

Il son cubano è il pattern che caratterizza la salsa. Anche se gli strumenti utilizzati nei brani possono variare, questi sono generalmente a percussione come il timbales, le maracas, il bongo e il guiro cubano. Esistono poi altri strumenti come i tromboni, il flauto, il sassofono, il pianoforte, il contrabbasso o le trombe, che possono fare da contorno per completare l’orchestra musicale.

La bachata è invece generalmente composta con un bongo o tumbadora, un paio di maracas, chitarre e un guiro. Con il passare del tempo, il progresso tecnologico e la diffusione di questa tipologia di ballo, ora si utilizzano anche strumenti elettronici e vengono integrati nella bachata anche ritmi tipici del Jazz.

Differenze tra salsa e bachata relative allo stile di ballo

Le differenze tra salsa e bachata non sono solo evidenti a livello musicale, ma si possono notare anche nello stile di ballo. Entrambe gli stili prevedono un ballo a coppia tra l’uomo e la donna. L’uomo ha il ruolo principale e fondamentale, in quanto generalmente è colui che guida la donna nel ballo, portandola a compiere particolari movimenti e coreografie.

Ovviamente essendo diverse le basi ritmiche dei due generi, anche i movimenti saranno molto differenti tra i due stili. La salsa è caratterizzata infatti da un movimento non solo dei fianchi, ma anche delle spalle: sono di fondamentale importanza e molto presenti i giri sul proprio asse, classificabili tra i movimenti più belli da vedere da un punto di vista coreografico.

La bachata viene invece ballata seguendo movimenti morbidi e sensuali. Ci sono spostamenti laterali, ma anche avanti e indietro, caratterizzati da movimenti del corpo raffinati e seducenti. Se si analizza ciò che viene esternato dai ballerini e percepito dagli spettatori durante un’esibizione, si possono in un certo senso accomunare i suoi movimenti a quelli tipici del tango.

Esistono comunque molte varianti e modi di ballare salsa e bachata e proprio questo è il bello di queste attraenti danze latino americane. Questi balli vengono infatti spesso interpretati e personalizzati, creando nuovi filoni e nuovi stili sempre più coinvolgenti, in grado di catturare l’interesse di un numero di danzatori sempre maggiore.

Salsa e bachata sono infatti tutt’altro che delle mode passeggere, bensì danze destinate a durare nel tempo e ad evolversi sempre ulteriormente grazie a un pubblico ogni anno più appassionato.