La Digos nella Spiaggia Fascista di Chioggia

La Digos accusa il gestore di apologia di fascismo per i cartelli pro Mussolini

Mussolini presente a Playa Punta Canna Sottomarina di Chioggia

La Digos a Chioggia per verifiche nella Spiaggia del Duce: Francesco Storace la difende

“Qui solo ordine e disciplina, niente bambini o disturbatori, la mia non è una spiaggia razzista”: sono queste le parole di, originario di Mirano, dopo la polemica nata per delle foto e alcuni cartelli nel suo stabilimento in cui si inneggia al. Ritratti di Mussolini e cartelli che ricordano inequivocabilmente frasi del Duce e motti del Fascismo. Il gestore di Playa Punta Canna Sottomarina, nel Chioggiano, detta la spiaggia delle gnocche ha esagerato non poco col marketing e oltre che di sessismo potrebbe essere accusato anche di, tanto che anche lasi è interessata alla cosiddetta Spiaggia Fascista. E sul web si solleva la bagarre, anche politica.Nonostante la concessione di spazio pubblico, il gestore spiega che è casa sua e vige il Regime. Il, precisamente a Punta Canna Sottomarina vicino alla foce del Brenta, dispone di 650 lettini e di cartelli interamente dedicati al, con frasi inequivocabili del tipo Zona antidemocratica e a regime o servizio solo per i clienti, o manganello sui denti. Ma la polemica è scoppiata in seguito ai riferimenti alladei campi di concentramento, oltre che per le foto e i motti di Benito Mussolini.E’ statacon il suo editoriale denuncia che ha letteralmente mosso le acque e ora Gianni Scarpa e la sua Spiaggia di Mussolini, oltre ad aver ricevuto la visita della Digos da parte della Questura di, rischia una denuncia alla magistratura. Indignazione e polemiche per i motti fascisti, ma c’è una voce fuori dal coro da parte di Francesco Storace, che sottolinea quanto non si sopporti che si renda onore aie come è facile puntare il dito contro il Fascismo e a chi, come Scarpa, cerca di mantenere