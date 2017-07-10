Incendio nella notte al Camden Market a Londra

Dopo la Grenfell Tower, altra tragedia: le fiamme a mezzanotte hanno distrutto il celebre luogo turistico nel nord di Londra

Londra brucia, incendio al Camden Market: nessun ferito

Camden Market a fuoco, torna la paura

Sono passate quattro settimane dallae Londra ha dovuto affrontare un’altra notte di fuoco e di paura: un altroè divampato nella zona nord, precisamente aluogo molto popolare tra i turisti per lo shopping e la vita notturna. Settanta vigili del fuoco inviati nella zona con 10 automezzi hanno cercato di spegnere l’incendio notturno che ha devastato il cielo londinese dopo la mezzanotte. Per fortuna, noùn ci sono vittime o ustionati.hanno cercato di spegnere le fiamme sparando acqua contro tre piani e il tetto di uno stabile di tre piani all’interno del complesso fatto di negozi e locali notturni e tanto amato dai giovani, come dagli inglesi. Nello stesso momento, sono defluite ambulanze e l’unità speciale dedicata agli ambienti pericolosi, ma per fortuna, stavolta non c’è stato neanche un ferito. E’ tutto diverso dal Grenfell Tower, dove, fidanzati italiani, hanno trovato lainsieme: solo recentemente sono stati identificati i loro cadaveri e i poveri resti saranno restituiti alla famiglia per le esequie.Un testimone visibilmente scosso, ai microfoni della TV inglese, spiega che la paura è tornata. Si temeva il peggio, perché le fiamme erano talmente alte che sembrava che lo stabile potesse esplodere da un momento all’altro, anche perché l’incendio poteva alimentarsi benissimo, visto che nella zona ci sono ristoranti con cucine. E infatti, l’origine sembra proprio il ristorante, situato nei pressi del mercato. Saranno i Vigili del Fuoco e i periti a stabilire con certezza le cause del fuoco, che per fortuna è divampato a ora tarda, quando il luogo è pressoché deserto. Non é la prima volta che lecolpiscono: un grosso incendio avevauna larga parte delnel 2008, e i negozi all'interno del mercato rimasero chiusi per diversi mesi.