Isola dei Famosi 2018: Franco Terlizzi abbandona, oggi in studio?

Nel fine settimana Franco Terlizzi ha preso un'importante decisione: lasciare il reality Isola dei Famosi 2018. L'ex pugile aveva litigato con gli altri naufraghi e molti credevano che fosse questo il motivo dell'abbandono, ma la verità è che non sta molto bene.

Anticipazioni Isola dei Famosi oggi: Franco Terlizzi in studio

Nella puntata di oggi dell'Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi accoglierà in studio Franco Terlizzi. L'ex pugile ha preso la decisione più difficile, abbandonare il reality. Franco ha avuto un malore e ha lasciato l'Honduras per rientrare in Italia e sottoporsi subito ad accertamenti medici. Il peggio è passato e Terlizzi è pronto ad affrontare i naufraghi della Palapa. Assisteremo finalmente alla resa dei conti? In diretta potremmo conoscere nuovi dettagli sui problemi tra l'ex pugile e gli altri concorrenti del reality e qualcuno sospetta che oltre ai problemi di salute, ci siano altri dettagli non ancora svelati legati all'addio improvviso. Le motivazioni ufficiali riguardano un crollo psicofisico dovuto al forte stress. Il clima in Palapa è stato molto teso dopo il rientro di Rosa Perrotta ed Elena Morali.

Franco Terlizzi e gli scontri con i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018

L'ex pugile è stato protagonista di un battibecco piuttosto acceso con Amaurys e ancora con Bianca e Jonathan. Nell'ultimo sfogo con Francesca Cipriani e Nino Formicola, Franco Terlizzi ha definito Jonathan Kashanian un “uomo sporco” e ancora “la persona peggiore che puoi avere in un reality” perché “è falso e bugiardo”. Terlizzi avrebbe voluto chiedere scusa a Bianca perché ha alzato troppo i toni anche se pensa le stesse cose della cantante. Ad un certo punto Franco ha persino osato ritrattare tutto quello che aveva detto, ma Jonathan non sembra esserne molto convito, ecco perché la resa dei conti di questa sera è attesissima dal pubblico dell'Isola dei Famosi 2018.

Finalmente l'attenzione si sposta su altri problemi che non riguardano il canna-gate e la presunta relazione tra Amaurys Perez e Alessia Mancini. Voleranno come sempre scintille in studio e per Alessia Marcuzzi si prospetta un'altra puntata difficile. Che cosa succederà? Lo scopriremo tra poche ore in diretta tv a l'Isola dei Famosi 2018.