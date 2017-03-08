Home Attualità La Porta Rossa anticipazioni trama quinta puntata Rai 2, quando va in onda? Vanessa in pericolo

La Porta Rossa anticipazioni trama quinta puntata Rai 2, quando va in onda? Vanessa in pericolo

di Redazione 08/03/2017

La fiction targata Rai 2, La Porta Rossa con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession si sta rivelando un successone. Gli ascolti della serie scritta dal re del noir Carlo Lucarelli sono da record e tutti si chiedono cosa succederà nella quinta puntata? Ci sarà una svolta e si troverà l’assassino di Leonardo Cagliostro? Riassunto della trama delle puntate precedenti: Vanessa ad intrufolarsi negli uffici del commissariato per scoprire qualcosa di più sulla scomparsa dei suoi genitori, scoprendo così che sua madre è viva. Nel frattempo, Anna confida a Piras alcuni dubbi sulla morte di Cagliostro e, dopo aver trovato una chiave 188, scopre che il marito aveva una relazione con Stella. Quando va in onda e quali sono le anticipazioni della quinta puntata de La Porta Rossa? Il paranormale attira moltissimo e la fiction La Porta Rossa su Rai 2 è stata scritta da Carlo Lucarelli, vero esperto del noir. Le anticipazioni riguardo la trama della quinta puntata della serie indicano una svolta del tutto inaspettata, oltre che un pericolo grave per Vanessa e la possibilità che Leonardo Cagliostro non possa scoprire la verità. Quando va in onda la prossima puntata? Le anticipazioni della trama della quinta puntata de La Porta Rossa svelano che l’assassino è ancora libero, e può rappresentare un pericolo per la moglie del Commissario Leonardo Cagliostro, Anna. La madre di Vanessa le comunica che il contatto con i morti comporta un pericolo e la ragazza si sente sempre più minacciata, ma cerca di fornire indizi e aiutare il suo amico fantasma, oltre ad avvicinarsi a Raffaele. Anna, intanto, sembra percepire una presenza paranormale a fianco a lei. Tutto questo e molto altro durante la quinta puntata della fiction in prima serata su Rai2, in onda mercoledì 15 marzo 2017.

