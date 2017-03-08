Emma Marrone Instagram: l'appello della cantante in occasione della Festa delle Donne
di Redazione
08/03/2017
Emma Marrone è una delle protagoniste indiscusse del Woman's Day, alias Festa delle Donne. L'appello che la cantante ha davvero conquistato il cuore di tutte le donne italiane! Il periodo nero di Emma Marrone si è dunque concluso?
Emma Marrone nuovo album, la cantante abbandona Amici 16 ma...Emma Marrone ormai manca da troppo tempo dagli schermi televisivi e, in attesa che esca il suo nuovo album, ha continuato a mantenere il costante contatto con i suoi fan attraverso i canali social. Dopo la sua ospitata a C'è posta per te sul web si era scatenata una vera e propria bufera! La cantante, ospite di Maria De Filippi, è apparsa stanca e visibilmente provata... Qualcuno ha parlato di stress, dovuto al nuovo album, anche se i fan hanno davvero temuto il peggio per la loro beniamina. Come ben sappiamo, inoltre, Emma Marrone ha deciso anche di abbandonare il serale di Amici 16 per dare priorità alla sua musica e così effettivamente è stato, anche se ancora non si conosce la data esatta di pubblicazione del nuovo singolo e lavoro discografico. Nel frattempo però sembrerebbe che l'artista si sia ripresa alla grande, come mostra il suo ultimo post pubblicato su Instagram.
Emma Marrone Woman's Day, il messaggio sui social: Donne...Emma Marrone regina dei social! Oggi la cantante salentina ha pubblicato una bellissima foto in bianco e nero, dove si mostra raggiante insieme al suo spettacolare sorriso che fa appunto da manifesto al suo appello. Lo scatto è infatti accompagnato da un messaggio dedicato alle donne in occasione del Woman's Day: "Donne... Sorridete". Quello che rende particolare questa foto però non è solo l'idea che Emma Marrone sia particolarmente attiva sul set di un nuovo shooting fotografico... Ma anche la ritrovata forma fisica. Ebbene si cari fan, Emma Marrone sta per tornare con tante novità!
Articolo Precedente
La Porta Rossa anticipazioni trama quinta puntata Rai 2, quando va in onda? Vanessa in pericolo
Redazione