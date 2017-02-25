La Porta Rossa anticipazioni trama terza puntata Rai2: Cagliostro traditore?

Grande successo per la seconda puntata della fiction ideata da Carlo Lucarelli e girata a Trieste,, e in onda su. Lino Guanciale e Gabriella Pession, nei panni del Commissario Leonardo Cagliostro e di sua moglie Anna, hanno gioito dei risultati attraverso i social. Il cast della serie comprende inoltre Ettore Bassi, Andrea Bosca, Valentina Romani, Ivan Zerbinati, Alessandro Mizzi, Fausto Sciarappa, Antonio Gerardi e Gaetano Bruno. Lesulladellache andrà in ondapuntano a tenere incollati alla TV i telespettatori: Anna scopre di essere incinta, ma anche chepotrebbe essere un. Ladella serie a puntate in onda suè un giallo interamente girato a Trieste che vede protagonista il, o meglio, il suo fantasma: invece di attraversare, unica via tra il mondo dei vivi e quello dei morti, decide di indagare e scoprire i responsabili del suo assassinio, oltre a proteggere la moglie Anna. La coppia stava attraversando un momento di crisi, ma questo avvenimento li costringe a capirsi e ritrovarsi. Cosa succederà durante lain onda? Scopriamo insieme le. Leriguardo ladellade, in onda suè sempre incentrata sul Commissario Cagliostro. Ucciso durante una sparatoria, si deve ancora adattare alla sua nuova vita da fantasma e capire come comunicare con la moglie Anna, impegnata a scoprire la verità. Per ora, solo Vanessa, la giovane medium, riesce a vedere e sentire il poliziotto e si introduce nella clinica in cui potrebbe essere ricoverata la madre che credeva morta. Intanto, durante una perquisizione a casadisposta dal magistrato Piras, un indizio scottante induce a pensare che Leonardo facesse il doppio gioco e che fosse un. Anna ha scoperto di essere incinta, ma sconvolta dalla notizia, medita di abortire. Il Commissario Cagliostro cerca in tutti i modi di mettere in guardia la moglie e ricorre all’aiuto di Vanessa.