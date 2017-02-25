La Porta Rossa anticipazioni trama terza puntata Rai2: Cagliostro traditore?
di Redazione
25/02/2017
Grande successo per la seconda puntata della fiction ideata da Carlo Lucarelli e girata a Trieste, La Porta Rossa, e in onda su Rai 2. Lino Guanciale e Gabriella Pession, nei panni del Commissario Leonardo Cagliostro e di sua moglie Anna, hanno gioito dei risultati attraverso i social. Il cast della serie comprende inoltre Ettore Bassi, Andrea Bosca, Valentina Romani, Ivan Zerbinati, Alessandro Mizzi, Fausto Sciarappa, Antonio Gerardi e Gaetano Bruno. Le anticipazioni sulla trama della terza puntata che andrà in onda mercoledì 1 marzo 2017 puntano a tenere incollati alla TV i telespettatori: Anna scopre di essere incinta, ma anche che Cagliostro potrebbe essere un traditore. La trama della serie a puntate in onda su Rai 2 è un giallo interamente girato a Trieste che vede protagonista il Commissario Cagliostro, o meglio, il suo fantasma: invece di attraversare la Porta Rossa, unica via tra il mondo dei vivi e quello dei morti, decide di indagare e scoprire i responsabili del suo assassinio, oltre a proteggere la moglie Anna. La coppia stava attraversando un momento di crisi, ma questo avvenimento li costringe a capirsi e ritrovarsi. Cosa succederà durante la terza puntata in onda mercoledì 1 marzo 2017? Scopriamo insieme le anticipazioni. Le anticipazioni riguardo la trama della terza puntata de La Porta Rossa, in onda su Rai 2 mercoledì 1 marzo 2017, è sempre incentrata sul Commissario Cagliostro. Ucciso durante una sparatoria, si deve ancora adattare alla sua nuova vita da fantasma e capire come comunicare con la moglie Anna, impegnata a scoprire la verità. Per ora, solo Vanessa, la giovane medium, riesce a vedere e sentire il poliziotto e si introduce nella clinica in cui potrebbe essere ricoverata la madre che credeva morta. Intanto, durante una perquisizione a casa Cagliostro disposta dal magistrato Piras, un indizio scottante induce a pensare che Leonardo facesse il doppio gioco e che fosse un traditore. Anna ha scoperto di essere incinta, ma sconvolta dalla notizia, medita di abortire. Il Commissario Cagliostro cerca in tutti i modi di mettere in guardia la moglie e ricorre all’aiuto di Vanessa.
