Sudore, falsi miti da sfatare: gli uomini sudano più delle donne?

Gli uomini sudano più delle donne? Molti di noi a questa domanda potrebbero rispondere subito di ‘sì’ ma una nuova ricerca ha svelato le vere cause del sudore. La forte sudorazione è collegata al peso e non al sesso, ed ora non ci sono più miti da sfatare su questo fenomeno piuttosto fastidioso che, nei casi più gravi, rende difficile le relazioni sociali.

Sudare non è una questione di genere ma di dimensioni del corpo, lo studio è stato condotto da un gruppo di ricercatori della University of Wollongong australiana e del Mie Prefectural College of Nursing giapponese e riportato sulla rivista Experimental Physiology. Se non sudassimo non potremmo vivere e questo non rientra tra i falsi miti da sfatare perché il sudore è un alleato della salute. Purtroppo la forte sudorazione è un incubo perché è associata al cattivo odore, gli scienziati non hanno approfondito questo aspetto nel loro studio, magari in futuro scopriremo che c’è un alleato più potente del deodorante. Adesso però torniamo alle reali cause del sudore, perché in fondo è vero che gli uomini sudano più delle donne, in alcuni casi. Scopriamo quali sono.

I ricercatori hanno reclutato un gruppo di 36 uomini e 24 donne e gli hanno chiesto di eseguire 2 sessioni di attività sportiva di diversa intensità ad una temperatura costante di 28° e umidità al 36%. Queste condizioni consentono all’organismo di termoregolarsi producendo sudore oppure aumentando la circolazione a livello superficiale. Quello che è successo ha lasciato tutti senza parole perché è emerso che gli uomini e le donne più magri sudavano di meno rispetto a tutti gli altri. Per molto tempo tutti sono stati convinti che il genere influenzasse il sudore ma la risposta dell’organismo sotto stress dipende dal peso corporeo. La parità di genere dunque esiste anche per la sudorazione, affermare il contrario è politicamente scorretto!