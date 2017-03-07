La Prova del Cuoco ricette del giorno 7 marzo 2017: lattughe ripiene di Anna Moroni. Ingredienti e preparazione

Grande puntata quella di oggi 7 marzo 2017. La Prova del Cuoco si conferma come l’unico programma di cucina che offre consigli per il pranzo. Anche se siamo fuori tempo, vi proponiamo una delle ricette del giorno che ha la firma di Anna Moroni, perfetta anche per cena. Le lattughe ripiene preparate oggi da Anna Moroni sono semplicemente deliziose e con questa ricetta la cuoca ha battuto Alessandra Spisni.

La ricetta del giorno de La Prova del Cuoco è una delle più apprezzate ma oggi 7 marzo 2017 Anna Moroni ha svelato qualche trucco per rendere le lattughe ripiene di carne ancora più buone. La simpatica cuoca del cooking show di Rai1 ha suggerito di usare come ingredienti gli avanzi di carne oppure la salsiccia. Il risultato finale vi stupirà ma adesso è arrivato il momento di scoprire insieme come fare le lattughe ripiene di carne.

Gli ingredienti della ricetta di Anna Moroni di oggi sono: 8 cespi di lattuga cappuccina, 200 gr di carne di tacchino macinato, 2 uova intere, 1 salsiccia di maiale, 1 cipolla, 1 mazzetto di borragine, ½ mezzo litro di brodo di carne, olio di oliva, maggiorana, prezzemolo, noce moscata, sale e pepe. Per la preparazione così come visto a La Prova del Cuoco, togliamo le foglie esterne e facciamo sbollentare i cespi in acqua bollente. In una pentola facciamo soffriggere il burro, la cipolla, il sedano e la carota sminuzzati, la carne macinata e la salsiccia privata del budello. Lasciamo sul fuoco per 10 minuti poi aggiungiamo le spezie. Nel mixer frulliamo il pane. Amalgamiamo la borragine lessata e strizzata, la carne e il pane, aggiungiamo le uova e le noce moscata e aggiustiamo di sale. Anna Moroni ha usato la carne come ripieno per la lattuga poi ha chiuso con spago da cucina, ha fatto cuocere 15 minuti nel brodo vegetale, poi infine un ultimo passaggio nel forno per la gratinatura ed ecco pronta la ricetta di oggi de La Prova del Cuoco.