Stefano De Martino e Belen Rodriguez news: il gesto di Maria De Filippi che nessuno si aspettava
di Redazione
07/03/2017
Stefano De Martino e Belen Rodriguez sempre comunque nel mirino del gossip... Cos'è successo questa volta nella quotidianità dell'ormai ex coppia? Questa volta sembrerebbe proprio che le news non riguardano in modo diretto la showgirl e nemmeno la vita sentimentale del ballerino. Protagonista delle notizie riguardanti Stefano e Belen è proprio Queen Maria, che ha visto nascere la loro relazione a discapito di Emma Marrone. Ecco il gesto di Maria De Filippi che nessuno si aspettava...
Stefano De Marino e Belen Rodriguez, Maria De Filippi si schiera a favore di...La vita di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è sempre stata caratterizzata dagli scandali. Se ben ricordare infatti durante l'estate 2016 e il periodo natalizio si è messa in discussione anche l'autenticità della relazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, il tutto a causa del gossip riguardante un ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Le cose ovviamente non sono state semplici anche per il ballerino di Amici, protagonista di varie news riguardanti la sua vita sentimentale... Differentemente però da come pensiamo De Martino ha un'unica priorità, cioè il bene del figlio Santiago come mostrano appunto i suoi canali social. Questa cosa però sarebbe stata notata anche da Maria De Filippi, la quale ormai sembrerebbe schierata totalmente dalla parte di Stefano De Martino. L'indiscrezione sugli effettivi rapporti personali è arrivata dal settimanale di gossip Nuovo, il quale ha spiegato nel dettaglio quali sarebbero le reali intenzioni della De Filippi.
Stefano De Martino gossip, Maria De Filippi punta tutto sul successo del ballerino?Resteranno vivamente delusi tutti coloro che immaginavano già un gossip riguardante un possibile scontro tra Belene Rodriguez e Queen Maria. Tra l'altro lo schieramento di parte della presentatrice Mediaset verso Stefano De Martino sarebbe sostenuto anche da molti dei suoi colleghi. Già da qualche giorno, infatti, si parla di Maria De Filippi e del gesto che nessuno si aspettava, ma questo in cosa consisterebbe? Maria De Filippi starebbe puntando davvero molto sul talento di Stefano De Martino, cercando così di far ottenere al ballerino un certo tipo di successo aumentando così la sua notorietà... Riuscirà nel suo intento?
