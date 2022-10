La Ragazza più fortunata del mondo: il debutto del thriller su Netflix

La ragazza più fortunata del mondo è il titolo del romanzo dell’autrice Jessica Knoll pubblicato nel 2015. Del bestseller, il cui titolo originale è Luckiest Girl Alive, arriva l’adattamento Netflix.

La trama di La Ragazza più fortunata del mondo: il nuovo thriller disponibile su Netflix

La Ragazza più fortunata del mondo è la storia di Ani FaNelli, interpretata dall’attrice Mila Kunis: Ani è una scrittrice di New York la cui vita le riserva in apparenza grandi successi: vanta un ottimo posto di lavoro presso un’importante rivista e nel mentre organizza il suo matrimonio dei sogni. Tuttavia, tutto cambia quando un documentario true crime la obbliga a rivivere attraverso il racconto un’esperienza traumatica di molestie sessuali subita ai tempi del liceo. Il racconto di Ani riporta alla luce verità che erano rimaste sepolte e minaccia di distruggere la vita apparentemente perfetta che la giovane donna è riuscita faticosamente a costruirsi.

Le dichiarazioni di Jessica Knoll, autrice di La Ragazza più fortunata del mondo

Il nuovo prodotto Netflix La Ragazza più fortunata del mondo è tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice Jessica Knoll, che ha partecipato alla produzione del film occupandosi in prima persona della scrittura.

Il regista Mike Barker ha spiegato: “Il mio compito era quello di aiutare Jessica a raccontare la sua storia con un mezzo diverso. È la storia di una donna che deve affrontare il trauma che ha nascosto per tanto tempo per poter andare avanti”.

Durante l’evento Tudum di Netflix Jessica Knoll ha dichiarato: “Nel personaggio di Ani c’è molto della mia storia e della mia esperienza. Per me era davvero importante che fossi io a raccontarla. Se questa è la cosa che aiuta le persone che sono rimaste in silenzio per molto tempo… Purtroppo, questa è la cultura in cui molti di noi sono cresciuti. C’è questa idea per cui, se ti succede qualcosa, probabilmente è stata in parte colpa tua e dovresti provare molta vergogna per questo; non dovresti creare problemi e non dovresti parlarne. Non offriamo abbastanza supporto alle persone. Semplicemente non lo facciamo”.

Jessica Knoll desidera che Luckiest Girl Alive sia di aiuto a chi ha vissuto esperienze simili alla sua, che le invogli a denunciare e a raccontare senza alcuna vergogna: “Voglio far sentire alle persone che possono parlare senza vergognarsi”, conclude.

Il cast di La Ragazza più fortunata del mondo, il nuovo thriller disponibile su Netflix

La Ragazza più fortunata del mondo è disponibile in streaming su Netflix dal 7 ottobre 2022. Il regista è Mike Barker, mentre ad occuparsi della sceneggiatura è stata la stessa autrice dell’omonimo romanzo, Jessica Knoll.

La protagonista del film è interpretata da Mila Kunis, fanno parte del cast anche Finn Wittrock, Connie Britton, Jennifer Beals, Chiara Aurelia, Scoot McNairy, Justin Lupe, Thomas Barbusca, Alex Barone e Carson MacCormac.

Il film è classificato da Netflix come non adatto ai minori di 18 anni. Il genere è drammatico mentre le caratteristiche sono: cupo e suspense.