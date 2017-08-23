La Regina di Palermo quando termina? Anticipazioni ultima puntata
di Redazione
23/08/2017
Quali saranno le sorti de La regina di Palermo? La storia di Rosy Abate non è ancora finitaLa regina di Palermo sta riscuotendo un successo non indifferente, segno che Rosy Abate ha preso un posto nel cuore degli appassionati di Squadra Antimafia non indifferente, ma quando termina la serie? Secondo alcune anticipazioni dell'ultima puntata potremmo rivedere negli schermi proprio di Calcaterra. La regina di Palermo è tornata, lo spin off di Rosy Abate sta riscuotendo un successo sopra ogni previsione. La serie stacca di Squadra Antimafia ha conquistato il cuore dei fan. La Regina di Palermo però sta per volgere al termine, tanto che la sua ultima puntata è stata fissata per il prossimo 30 agosto. Le nuove anticipazioni questa volta riguardano una sfera persona tanto attesa dagli appassionati di Squadra Antimafia... Ovvero un ipotetico ritorno di Mimmo Calcaterra e non solo. Se ben ricordate i due avevano intrapreso una turbolenta e lunga relazione. Quello tra Rosy Abate e Mimmo Calcaterra è sempre stato un amore dettati dal regole impossibili, oltre ad essere determinato da regole di una guerra tra mondo differenti condizionati dalla mafia siciliana. Proprio per questo motivo l'ultima puntata de La regina di Palermo ha delle anticipazioni che propongono proprio un ritorno di fiamma. Nel corso della nuova puntata infatti avremo modo di rivedere il ritorno di Rosy Abate nella sua Palermo nel momento in cui il figlio sta per essere adottato da una nuova famiglia. Il bambino però poco dopo verrà misteriosamente rapito e ucciso.
La regina di Palermo il ritorno e l'amore con CalcaterraLe anticipazioni della nuova puntata de La regina di Palermo raccontano della sofferenza di Rosy Abate dopo la morte del figlio. La donna, dopo un lungo periodo di depressione, decide di rifugiarsi in un convento e prendere i voti. Le notizie riguardati le sorti di Mimmo Calcaterra però le daranno molla giusta per reagire e tornare la solita Rosy Abate... Dunque rivivremo quell'amore passionale tra i due protagonisti?
Redazione