Uomini e Donne News Trono Gay quando torna? La battaglia di Mario Serpa
di Redazione
25/02/2017
In arrivo nuove news in arrivo per il programma di Uomini e Donne. Il Trono Gay quando torna? Alcuni roumors parlano già de “La battaglia di Mario Serpa”… Il Trono Gay dunque sta per tornate nel programma di Maria De Filippi, ma qual è la verità? Il Trono Gay di Claudio Sona è riuscito ad appassionare anche i fan più scettici del programma di Uomini e Donne, gli stessi che poi sono rimasti delusi dalla decisione della redazione relativa alla sua sospensione. Maria De Filippi in un certo qual modo era riuscita ad aprire una finestra su una realtà che ormai ci accompagna nel quotidiano, tanto che la storia d’amore nata tra Claudio Sona e Mario Serpa che sono già entrati nella rosa delle coppie più belle del format di Uomini e Donne. I fan del Trono Gay però non dovrebbero più aspettare molto per conoscere chi saranno i successori di Claudio Sona e Mario Serpa… Nuovi rumors attorno al Trono Gay di Uomini e Donne, questo infatti starebbe per tornare e il merito sarebbe tutto di Mario Serpa? La notizia è stata pubblicata da Alberto Dandolo, giornalista di Oggi e Dagospia, il quale sosterrebbe che la storia tra Mario Serpa e l’ex tronista Claudio Sona sarebbe falsa. Il Trono Gay infatti potrebbe ritornate con Mario Serpa come tronista, che secondo il giornalista sarebbe sempre stato l’obiettivo dell’ex corteggiatore ormai amatissimo dal pubblico. Il gossip lanciato da Alberto Dandolo sarà vero? Ma soprattutto come avranno reagito i ClaMario, fan della coppia gay?
