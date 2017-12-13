Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

La Russia difende la Luna con una proposta all'ONU

Redazione Avatar

di Redazione

13/12/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
La Federazione Russa ha davvero a cuore la Luna e la sua indipendenza. Per questo motivo  ha in serbo una interessante proposta  risolutiva da presentare direttamente all’ONU volendo chiedere espressamente il divieto di appropriazione delle risorse minerarie e lo sfruttamento di queste risorse presenti sulla Luna e sugli asteroidi.

La proposta della Russia

Il contenuto della proposta russa ha davvero dell' incredibile. In particolare se andasse in porto esso produrrebbe consistenti modifiche all’ Accordo sullo spazio stipulato nel 1967. Esso inizialmente fu firmato dagli USA, dalla Gran Bretagna e dall’Unione Sovietica, solo in seguito hanno poi aderito man mano oltre 100 paesi. La Russia ha tutte le intenzioni di presentare ufficialmente la sua proposta ad aprile del 2018 a Vienna durante la riunione che vedrà protagonista il Comitato giuridico dell’ONU sullo spazio. Qualora la proposta russa dovesse essere presa in considerazione sarà valida e vincolante per tutti i paesi della Terra.

Gli Stati e la Luna

Al contrario della Russia altri paesi hanno interesse per la Luna in maniera completamente differente. Nel 2015 infatti gli Stati Uniti hanno approvato la legge “Sulla concorrenza nell’ ambito dei lanci commerciali nello spazio” grazie alla quale le aziende statunitensi hanno il diritto di costruire miniere sulla Luna per poter estrarre elio, nickel e oro. E manco a farlo apposta, pochi giorni fa, in occasione dell'anniversario della missione Apollo 17, il Presidente degli USA Donald Trump ha firmato un documento inerente alla sorte delle missioni spaziali. Il suo contenuto riguarda l'ordine direttivo che impegna ufficialmente la NASA nei prossimi anni a provvedere a nuove missioni dell'uomo sulla Luna. Trump infatti vorrebbe di nuovo vedere l'essere umano sul satellite, in quanto l'ultima volta che è stato piede sulla Luna risale ormai al lontano 11 dicembre 1972 e da allora non ce n'è stata più l'ombra (anzi orma). Infine in questo anno c'è stata una legge simile a quella americana approvata in Lussemburgo.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

L'Italia conta più poveri in tutta Europa

Articolo Successivo

Provola contaminata, immediato ritiro dal commercio

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Brasile: Corte Suprema indaga Bolsonaro per tentato golpe

Brasile: Corte Suprema indaga Bolsonaro per tentato golpe

14/01/2023

Brasile, primi decreti del presidente Lula: ambiente e disuguaglianze

Brasile, primi decreti del presidente Lula: ambiente e disuguaglianze

02/01/2023

Presidenziali USA 2024: Donald Trump si ricandida alla Casa Bianca

Presidenziali USA 2024: Donald Trump si ricandida alla Casa Bianca

16/11/2022