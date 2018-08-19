La storia di come un semplice rimedio tradizionale mi ha aiutata a liberarmi del complesso del seno piccolo

La crema per il seno Senup sta spopolando sul web e l'azienda che la produce raccoglie testimonianze come questa che stiamo pubblicando oggi, presa dal sito ufficiale. Si ricorda che per qualsiasi problema bisogna rivolgersi a medici specialisti. Buona lettura!
Già a 15 anni, molte mie compagne di classe avevano già delle belle curve mentre io, sfortunatamente, no. Il mio seno era uguale a quando avevo 10 anni.
I miei complessi crescevano sempre di più, il mio seno no. A 20 anni, avevo già usato DI TUTTO, pastiglie costose, biolift, stimolatore muscolare, impacchi al cavolfiore, ginnastica e la medicina alternativa... Posso dire solo una cosa: SONO TUTTE CAVOLATE! Uno spreco di tempo e di denaro.
Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS
Non avevo idea che fosse possibile aumentare le dimensioni anche di un seno piccolo come il mio in soli 2 mesi.
Dopo aver finito il liceo, sono andata in Cina per uno scambio culturale. Là, ho conosciuto Jia, una bella ragazza con delle curve insolite per una donna cinese.
Dopo un po' di tempo, durante una festa, mi sono fatta coraggio e ho chiesto a Jia se si fosse fatta operare. Jia ha riso e ha detto che le ragazze del suo villaggio sono note da secoli per il loro seno grosso.
Ho scoperto che nel villaggio della Cina meridionale da cui proveniva si produce una crema per l'aumento del seno da 400 anni, che veniva spedita anche alla Corte Imperiale. Recentemente, la crema ha iniziato ad essere distribuita anche in Italia.
Come mia ha detto Jia, la crema è fatta di un estratto speciale a base di centella
, che facilita l'aumento del seno. Contiene anche olio di argan
, che solleva la pelle e la rende elastica. Ovviamente ero scettica riguardo questa ricetta, ma la 4° di reggiseno di Jia mi ha incoraggiata a fare un altro tentativo.
Indovinate cos'è successo? Di quanto è cresciuto il mio seno nei due mesi seguenti? Quello che è successo dopo è stato incredibile...
Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS
Ho cominciato a usarla il giorno dopo, massaggiando per bene e ripetendo il procedimento prima di andare a dormire. La crema si assorbiva in fretta e non lasciava macchie sui vestiti. In più, aveva un buon odore.
Ho notato i primi cambiamenti dopo 3 giorni. Il seno era leggermente cresciuto nella zona dei capezzoli, il che era un segno importantissimo per me. Dopo una settimana, il mio seno era diventato DUE VOLTE più grosso! Avevo una prima abbondante e non ero più piatta!
Ero felicissima!
Non volevo fermarmi a questo punto. Nei 2 mesi seguenti, ho raggiunto un risultato incredibile - avevo raggiunto una seconda!
Ogni volta che mi ricordo come mi sono torturata invano per 20 anni e come poi sono riuscita ad ottenere dei risultati reali non facendo praticamente niente, ma solo usando la miracolosa crema SenUp
, mi vengono le lacrime agli occhi.
Durante il periodo in cui ho utilizzato attivamente la crema, ho letto molti commenti e blog di altre ragazze che l'hanno provata.
Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS
A quanto pare, forse a causa dello scarso sviluppo del mio seno, ho ottenuto risultati moderati. Il seno di alcune ragazze è aumentato fino a 3 taglie in sole 2 settimane!
Non avrei mai pensato che una cosa del genere fosse possibile.
Quando sono tornata a casa, i miei amici non mi riconoscevano. Invece che nascondere il mio segreto, ho raccontato loro della crema e una mia amica ha deciso di seguire la mia raccomandazione. C'è un distributore ufficiale
in Italia, da cui ha ordinato un tubetto di questa fantastica crema. Il prezzo era molto basso.
Praticamente la stessa cifra che si può spendere per una spesa al supermercato.
Spetta a voi decidere se è caro o no.
Anche la mia amica ha visto presto i primi risultati. Mi ha chiamata due settimane
dopo aver comprato la crema e mi ha detto con orgoglio che il suo seno era aumentato di una taglia! Era passata da una 2° a una 3°. Mi ha anche mandato una foto.
In generale, questa crema mi ha cambiato la vita. Adesso gli uomini mi ammirano e mio marito è sempre più geloso di me :)
Chissà, forse la mia vita sarebbe stata diversa se avessi trovato prima la crema SenUp
. Questa è la mia storia.
Ragazze, se avete già provato la crema, non siate timide e condividete i vostri risultati nei commenti :)
Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS
ORDINA la crema SenUp SUL SITO UFFICIALE