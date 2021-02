La Tournée di Muti per l’Italia con l’Orchestra Cherubini

Riccardo Muti restituisce vitalità al teatro

In questo periodo di pandemia da Covid, che si sta rivelando così difficile per i teatri non solo italiani ma di tutto il mondo, l’idea di Riccardo Muti è destinata a restituire un po’ di vitalità perduta al mondo dello spettacolo e della cultura. Grazie alla collaborazione con diverse istituzioni, sarà possibile assistere all’esibizione dell’Orchestra Cherubini, guidata proprio dal maestro.

La collaborazione con l’Orchestra Cherubini

L’Orchestra Cherubini, che prende il nome dal famoso compositore Luigi Cherubini, è stata fondata proprio da Riccardo Muti nel 2004, ha sede tra Piacenza e il Ravenna Festival ed è formata da giovani musicisti sotto i 30 anni di età.

La tournée virtuale in giro per l’Italia

Quella che Riccardo Muti ha voluto organizzare è una vera e propria tournée virtuale, le cui registrazioni saranno visibili in streaming nei giorni 21, 26 e 28 marzo. Si tratta di un iniziativa lodevole che porterà la musica classica nelle case di tutti, magari anche di chi non era abituato ad andare a teatro. Un’occasione, questa, che potrebbe avvicinare alla musica molte persone, a dispetto della grande crisi che sta vivendo l’intero mondo della cultura in questi mesi di restrizioni per la pandemia.

Le città coinvolte

Le città che saranno protagoniste della tournée di Muti con l’Orchestra Cherubini sono Bergamo, Napoli e Palermo. A Bergamo lo spettacolo vede in primo piano oltre a Muti e alla sua orchestra il celebre teatro Donizetti e la BPER banca che ha voluto appoggiare questa iniziativa. Proprio su sito dell’ente potremo vedere Don Pasquale e l’Eroica di Beethoven in streaming il 21 marzo, primo giorno di primavera e dunque simbolo di rinascita per una città come Bergamo che è stata duramente colpita dal Covid 19.

Al teatro Mercadante di Napoli si registreranno la sinfonia n. 9 di Schubert e I due Figaro di Mercadante. Nel capoluogo campano la collaborazione è con Napoli Teatro Festival, sul cui sito internet potremo guardare la registrazione il 26 marzo. Il 28 del mese sarà infine la volta di Palermo. La sinfonia Dal nuovo mondo di Dvorak insieme alla n. 3 di Schubert saranno interpretate dall’Orchestra Cherubini e trasmesse in streaming su RNMUSIC, Ansa.it e Ravennafestival.life. La città di Palermo ha preparato anche una grande sorpresa per Riccardo Muti, che sarà insignito della cittadinanza onoraria per i suoi meriti culturali.