Alfa Romeo berlina 2000, un mito che dura da 50 anni

Vettura iconica della casa automobilistica italiana, l’Alfa Romeo 2000, presentata per la prima volta esattamente 50 anni fa come evoluzione della 1750, era nota come la berlina che univa in una sola vettura potenza, prestazioni e… prezzo. In produzione fino al 1976, l’Alfa Romeo 2000 era caratterizzata dalla presenza di sospensioni indipendenti anteriori e ad assale rigido sull’asse posteriore, oltre che del motore bialbero in lega leggera e di freni a disco.

Guida sportiva, sicurezza e comfort

La vettura prodotta negli stabilimenti di Arese si distingueva sia per la sua potenza, di 150 CV Sae, che per la sua velocità massima che poteva raggiungere i 190 chilometri orari, e percorreva un chilometro con partenza da fermo in soli 31,2 secondi. Dati che insieme al suo prezzo e al comfort interno la ponevano davanti a tutte le vetture dello stesso segmento. La sua prima presentazione avvenne a Gardone Riviera in provincia di Brescia davanti a numerosi inviati della stampa nazionale ed internazionale. L’Alfa Romeo 2000 divenne anche la vettura di rappresentanza del Quirinale e una famosa foto del 1980 ritrae l’allora presidente Pertini che saluta la folla restando in piedi dal suo tettuccio aperto. Rispetto all’Alfa Romeo 1750 che fu la sua progenitrice, la 2000 grazie all’incremento di cilindrata ebbe anche un aumento di potenza e di velocità. Anche il serbatoio del carburante vide aumentare la sua portata fino a 53 litri. Alcuni mesi dopo la sua presentazione venne resa disponibile la versione con cambio automatico.

La futura berlina di casa Alfa Romeo in un render

L’Alfa Romeo non si ferma ed il suo nuovo CEO, Jean Philippe Imparato spinge per due nuovi modelli. La prima è la Tonale, che dovrebbe arrivare sul mercato nei mesi autunnali del 2021, mentre la seconda appartiene al segmento SUV e arriverà nel 2022. Oltre a queste due novità, la casa del Biscione effettuerà il restyling di due vetture già in produzione, la Giulia e la Stelvio, ed anche questi due modelli saranno in vendita a fine 2021. Per quanto riguarda il segmento E, uno dei più importanti in futuro, Motor.es ha “immaginato” con un render, la futura berlina che dovrebbe avere il nome di Alfa Romeo 6C. L’ex dirigente della Peugeot ha già dato incarico ai designer di progettare il modello, tenendo presente che la volontà è quella di lanciare sul mercato berlina dal carattere molto sportivo, con delle caratteristiche che la accomunano alla Tonale e con carrozzeria coupé. Alcune indiscrezioni che sono trapelate parlano di diverse motorizzazioni, a partire da quella con alimentazione a benzina per arrivare al full electric e all’ibrido plug-in, con debutto nel 2024 e presenza sul mercato nel 2025.