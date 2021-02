Ecco la bicicletta elettrica con 2 anime, CBT UB77

Si chiama C.B.T. UB77 ed è in vendita da Decathlon. E’ una ebike ideale per chi lavora in ufficio e vuole avere la pedalata assistita per faticare meno per raggiungerlo, ma nello stesso tempo ama pedalare liberamente nei giorni festivi. La C.B.T. UB77 è prodotta in Italia, ha un telaio in carbonio ed è completata da un’app che permette di regolare la potenza del motore.

Una soluzione ideale

C.B.T. Italia è un’azienda italiana famosa per la sua produzione di biciclette da corsa, ma negli ultimi anni ha sviluppato una ebike realizzata appositamente per pedalare in città con un telaio sportivo in fibra di carbonio. Completamente made in Italy, la UB77 Urban. è caratterizzata dalla presenza di un motore molto efficiente montato sul mozzo, da un accumulatore brevettato ad alta tecnologia e da un’App che permette il controllo dell’erogazione in base alle pendenze che il ciclista affronta ed anche al suo battito cardiaco. Il disegno del suo telaio riprende le geometrie tradizionali dei modelli realizzati dalla casa italiana, che con questo progetto soddisfa due esigenze con un solo modello di bicicletta elettrica. Agli acquirenti viene fornito anche uno smartwatch capace di connettersi alla bici tramite una app dedicata, la “CBT E-bike“, in modo da gestire in maniera automatica l’erogazione di potenza del motore e bello stesso tempo mantenere costante lo sforzo durante il periodo di allenamento.

Il grande sviluppo del mercato delle ebike

Complice anche la pandemia che dura ormai da un anno e gli incentivi statali che hanno reso più economico l’acquisto delle biciclette, il mercato delle due ruote ed in particolare quello delle ebike, ha avuto un grande sviluppo. I modelli di biciclette con pedalata assistita sono aumentati di numero e anche il loro design ha subito delle modifiche divenendo più accattivante. Oltre alla C.B.T. UB77 sono disponibili altre ebike come la District+ 7Lowstep, tra i modelli di punta della TREK, la E-Suv della Bianchi, che unisce in un solo modello la ebike e la mountain bike, la Juna Deluxe del costruttore tedesco Diamant, che fa parte del gruppo Trek, e la Ferrara di Milano Bike. Nel prossimo mese di giugno torna anche BikeUP, il Festival dedicato sia alle e-bike che al cicloturismo che lo scorso anno venne annullato proprio a causa della pandemia. BikeUP si svolgerà a Bergamo dall’11 al 13 giugno e vedrà la presenza di molti appassionati e case costruttrici. In precedenza, il 6 marzo, si svolgerà, a Genova, la Delivery Run, una manifestazione che unisce la pedalata con le e.bike alla corsa a piedi.