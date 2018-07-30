Home Salute Uso dei cellulari dannoso per la salute: causa problemi alla memoria

di Redazione 30/07/2018

Secondo una nuova ricerca l'uso dei cellulari, a volte smoderato, influisce sulla nostra salute, provocando dei danni alla memoria in particolare tra i teenagers. Uso dei cellulari: cosa dice l'esperto Un team di esperti del Swiss Tropical and Public Health Institute, in Svizzera, ha compiuto uno studio su un campione di adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che usano regolarmente lo smartphone venendo in contatto con le onde elettromagnetiche prodotte dal device. Stando ai ricercatori, l’uso degli smartphone comporta delle ripercussioni negative sulla memoria figurativa dei giovani (parte che si trova nel lato destro del cervello). I risultati del team mostrano come le onde assorbite dal cervello sono responsabili delle associazioni che abbiamo osservato, questo almeno è quanto dice il professore Martin Roosli, coordinatore nel dipartimento per la sanità e l’esposizione ambientale che si è occupato dello studio. Memoria compromessa: quali sono i consigli? Il dottor Roosli afferma che «Una caratteristica speciale di questo studio è l’uso di dati estrapolati oggettivamente dai telefoni degli utenti attraverso le compagnie telefoniche. Per esempio, i nostri risultati potrebbero essere influenzati dalla pubertà, che ha un impatto sia sull’uso del telefonino, sia sullo stato comportamentale e cognitivo dei partecipanti». Per questo l'equipe ha dato il consiglio spassionato di tenere sempre basso il volume del cellulare durante le chiamate, in particolare quando si utilizzano cuffie o auricolari. Dal suo canto Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sostiene che un uso moderato o l'uso del vivavoce o apparecchi bluetooth, potrebbe diminuire il rischio dell’esposizione alle onde elettromagnetiche riducendo così i danni per la salute. Sono comunque vivi tra gli scienziati tutti quegli interrogativi inerenti ai danni a lungo termine che dovrebbero essere di continuo tenuti sotto stretto controllo dalle istituzioni sanitarie attraverso delle ricerche approfondite e su campioni notevoli della popolazione, questo al fine di sfatare una volta per tutte quei dubbi concernenti i rischi per la salute messi in piedi dall'uso h24 dei cellulari.

