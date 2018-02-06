Laura Pausini Instagram, ultime news sulle sue condizioni di salute
di Redazione
06/02/2018
Anticipazioni e ultime news Festival di Sanremo 2018, un imprevisto manda a monte l’ospitata della grande cantante italiana nella serata di apertura: quando sarà sul palco dell’Ariston Laura Pausini?
Ultime news Sanremo 2018, Laura Pausini dà forfaitA poche ore dall’inizio del 68esimo Festival di Sanremo, la triade di conduttori diserta la conferenza stampa e preferisce dedicarsi alle prove, nonostante la scaletta della serata sia fatta. Ed emerge una triste certezza: Laura Pausini non ci sarà: causa laringite è costretta a saltare la giornata di apertura, ma in compenso ci sarà sabato, per la chiusura. Presenti invece i cantanti in gara, tutti già proiettati verso la kermesse canora: Annalisa, Ron, The Kolors, Max Gazzé, Vanoni, Bungaro e Pacifico, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Mario Biondi, gli ex Pooh Facchinetti e Fogli, quindi Lo Stato Sociale e Noemi. Come undicesimi arriveranno i Decibel, poi Elio e le Storie Tese, Giovanni Caccamo, Red Canzian, Luca Barbarossa, Diodato e Roy Paci, Nina Zilli, Renzo Rubino, Avitabile e Peppe Servillo, a chiudere Le Vibrazioni.
Laura Pausini ultime news, non ci sarà nella serata d’aperturaPer l’intrattenimento, in un Sanremo dominato più che in altre occasioni dalla musica, c’è Fiorello, atteso per le 22.30 ma forse anticipato causa forfait della Pausini. La parentesi cinema è promozionale, con il cast di A casa tutti bene di Gabriele Muccino. Saltata Pausini, rimane invece Gianni Morandi che si farà accompagnare anche da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Mercoledì toccherà ai primi 4 Giovani e di nuovo ai Big, questa volta solo 10. In questo caso l’ordine è alfabetico e non di uscita: sul palco saliranno Annalisa, Red Canzian, Decibel, Diodato & Paci, Elio, Meta & Moro, Ron, Vanoni, Bungaro e Pacifico, Le Vibrazioni e Nina Zilli. Tra gli ospiti invece Il Volo, che torna a tre anni dalla vittoria: per loro l’omaggio a Sergio Endrigo e il duetto con Baglioni su La vita è adesso. Biagio Antonacci canterà con Baglioni Mille giorni di te e di me, mentre Sting, oltre a presentare con Shaggy il loro nuovo brano, si misurerà con Muoio per te, versione italiana di Mad about you. E poi tantissima musica e poco intrattenimento televisivo puro con Franca Leosini, il mago Forest e Pippo Baudo.
Laringite per Laura Pausini, sarà a Sanremo sabato?Quest’inverno l’influenza ha colto tutti di sorpresa, costringendo a letto milioni di italiani e cancellando impegni a volte improrogabili. Purtroppo, lo stesso è avvenuto anche a Laura Pausini che in questi giorni è stata colta di sorpresa da una laringite acuta che sta mettendo seriamente a rischio la sua partecipazione al festival. Affranta ma ancora speranzosa di riuscire a farcela la cantante ha avvisato la produzione ed i suoi fan attraverso un post molto toccante su Facebook a cui ha aggiunto un post su Instagram che, dopo un consulto col dottor Franco Fussi, potrebbe essere presente nella giornata di chiusura di sabato della kermesse canora sanremese.
