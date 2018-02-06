Prezzi carburanti tempo reale oggi: ribassi Gpl, fermi Diesel e Benzina
di Redazione
06/02/2018
Prosegue il calo del prezzo Gpl sulla rete di distribuzione e si piazza a 0,674 Euro al litro, stabili per ora benzina e diesel: quanto costano i carburanti al litro, prezzi in tempo reale di oggi, 6 febbraio 2018.
Prezzi Carburanti oggi 6 febbraio 2018, basso GplNon si fermano i ribassi sul Gpl sulla rete carburanti nazionale. Oggi infatti è nuovamente Tamoil a intervenire sul prezzo raccomandato del carburante, con un’altra sforbiciata di 2 centesimi dopo quella analoga messa a segno la scorsa settimana. Il calo dei prezzi di importazione di propano e butano dall'Algeria a partire dal primo febbraio ha determinato ribassi dei prezzi alla pompa del Gpl per tutti i maggiori marchi, mentre sono fermi invece i prezzi di benzina e gasolio. Le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati sono invece in calo.
Gpl ridotto, fermi Diesel e BenzinaStando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del Gpl, mentre hanno tagliato di un centesimo IP, Q8 e Italiana Petroli (ex TotalErg). Ad oggi, martedì 6 febbraio 2018, non si registra nessuna scossa intanto per le quotazioni in Mediterraneo di benzina e diesel.
Quanto costano Gpl, benzina e diesel al litroSul territorio, i prezzi praticati del Gpl ancora in discesa a valle della serie di ribassi da parte delle compagnie; verde e gasolio nella stabilità. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,567 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,560 a 1,585 euro/litro (no-logo 1,543). Il prezzo medio praticato del diesel è pari a 1,433 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,428 a 1,450 euro/litro (no-logo a 1,414). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,697 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,666 a 1,773 euro/litro (no-logo a 1,583), mentre per il diesel la media è a 1,566 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,539 a 1,647 euro/litro (no-logo a 1,453). Il Gpl, infine, va da 0,662 a 0,674 euro/litro (no-logo a 0,648).
