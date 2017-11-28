Laura Tangherlini Facebook: la confessione shock sulle violenze subite

La lotta contro la violenza sulle donne si fa tutti i giorni e non solo nelle date cerchiate in rosso sul calendario. Le donne sono vittime silenziose della violenza degli uomini che non è solo fisica ma anche psicologica, come nel caso della giornalista Laura Tangherlini che ha stupito tutti con la sua testimonianza su Facebook.

Manipolazione e controllo ossessivo

La giornalista di RaiNews24 Laura Tangherlini è stata vittima di violenza e ha scelto di raccontarlo su Facebook. La sua testimonianza non ha nulla a che vedere con tutte quelle che continuano a fare le donne del mondo dello spettacolo. La Tangherlini infatti è stata legata ad un uomo che la manipolava e la controllava a tal punto che l'aveva spinta a fare una scelta tra lui e la sua famiglia. Drammatici i momenti vissuti da Laura che continuava a vivere un amore che si era trasformato in ossessione.

Laura Tangherlini non voleva accettare la realtà, credeva che il compagno fosse solo geloso e che era lei quella che sbagliava. Nonostante si era resa conto di essere vittima di violenza domestica, non riusciva a mettere fine a quel rapporto. Oltre alle minacce e agli insulti la giornalista accettava persino le vendette e le percosse. A raccontarlo è stata lei stessa che ha avuto il coraggio di alzare la voce su Facebook. La giornalista di RaiNews24 non poteva parlarne con nessuno, a volte veniva persino accusata di flirtare con il telespettatori. Ha presentato anche delle denunce che ha ritirato dopo la notifica all'ex compagno per via delle sue reazioni.

L'ultimo incontro a Los Angeles

Le storie di violenza sulle donne hanno tutte un punto in comune: l'ultimo incontro. Spesso è quello fatale come dimostrano tanti casi di femminicidio ma per Laura Tangherlini è stato diverso. La giornalista correva per le vie di Los Angeles cercando di fuggire via dal compagno che la accusava di essere una poco di buono perché aveva rifiutato l'ennesimo approccio fisico. Dopo 3 anni di inferno era riuscita a liberarsi di quell'uomo. Oggi la giornalista è felicemente sposata e ha incontrato un uomo che la ama e la rispetta.

Chi è Laura Tangherlini?

La giornalista di RaiNews24 ha iniziato la sua carriera al Resto del Carlino, nel 2007 è stata assunta dalla Rai. Impegnata soprattutto in Parlamento, Laura Tangherlini fa anche parte della redazione Esteri. La giornalista studia lingua e cultura araba e più volte si è occupata della situazione in Medio Oriente. La sua lunga esperienza nel settore l'ha spinta a scrivere due libri: Siria in fuga e Libano nel baratro della crisi siriana entrambi editi da Poiesis editrice.