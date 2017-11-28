Grande Fratello Vip, cachet concorrenti: chi è il più pagato?

La seconda edizione del Grande Fratello Vip volge al termine. Lunedì prossimo andrà in onda l'ultima puntata del reality. Gli ultimi gossip si concentrano sul cachet dei concorrenti, secondo un noto settimanale il più pagato è il cantante Cristiano Malgioglio.

Cachet GF Vip, chi sono i concorrenti meno pagati?

Il Grande Fratello VIP è un modo per tornare alla ribalta o per muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. In questa edizione del reality di Canale ci sono alcuni concorrenti che hanno fatto parlare di sé a tal punto che nei prossimi mesi li vedremo molto più spesso nel piccolo schermo e non solo nei vari salotti televisivi. Il vincitore morale del GF Vip 2 è sicuramente Cristiano Malgioglio eliminato ieri sera. Il cantante però può consolari grazie al ricco cachet che, secondo un settimanale di gossip, ammonta a 250mila euro lordi a puntata. Seguono Serena Grandi e Simona Izzo con 200 e 240mila euro a testa. Altrettanto ricco il bottino della sorella minore di Belen, Cecilia Rodriguez ha incassato tra i 12 e 15mila euro. Il cachet di Corinne Clery, Giulia De Lellis e Daniele Bossari si aggira tra i 7 e i 10mila euro, mentre per Aida Yespica e Carmen Russo, il settimanale parla di 10 mila euro a settimana. I meno pagati del GF Vip 2 sono Ignazio Moser e Ivana Mrazova con 5mila euro a puntata.

Concorrenti giovani, i più amati del Grande Fratello VIP

La prima edizione del Grande Fratello con i Vip aveva riscosso molto successo ma l'entusiasmo del pubblico è aumentato grazie ai concorrenti scelti. Lasciando da parte la liason amorosa tra Cecilia e Ignazio che ha regalato tanto materiale ai giornalisti di gossip, abbiamo imparato a conoscere quelli che potrebbero essere i volti noti della prossima stagione televisiva come Luca Onestini e Ivana Mrazova. Diverso il discorso di Giulia De Lellis che ricorderemo più per le sue gaffes e gli abiti indossati nella diretta del lunedì sera.

Ilary Blasi, cachet per la conduzione del GF Vip

Tornando all'argomento di discussione del giorno, prima di congedarci vogliamo svelarvi il cachet di Ilary Blasi. La conduttrice ha un compenso che non supera i 90mila euro a puntata, si tratta sempre di cifre molto alte ma inferiori a quelle di Malgioglio, Serena e Simona. Una piccola curiosità sul cachet della conduttrice è che è lo stesso pattuito con Alessia Marcuzzi per la conduzione del Grande Fratello senza Vip. Se li moltiplicate per 13 dirette in totale costituiscono un bel gruzzoletto per la signora Totti.